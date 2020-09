Se promulgan contra la violencia de género en Premios Ariel

Los Premios Ariel tuvieron su 62 entrega virtual en la que se promulgaron por la erradicación de la violencia de género, el apoyo a la producción fílmica y a la creación de políticas públicas que no discriminen la cultura (FOTO TOMADA DE TWITTER)

Durante la edición 62 virtual de los Premios Ariel, los integrantes de la industria cinematográfica se promulgaron por la erradicación de la violencia de género, el apoyo a la producción fílmica y a la creación de políticas públicas que no discriminen la cultura.

Con un pañuelo rojo rodeando la muñeca, las creadoras se sumaron a la iniciativa #YaEsHora, que busca prevenir y atender el acoso y el hostigamiento en el medio audiovisual, el cual lacera a la industria como al resto de nuestra sociedad.

LA PELÍCULA "YA NO ESTOY AQUÍ" GANA 10 PREMIOS ARIEL

En su emotivo discurso, la compositora Lucía Álvarez, quien agradeció el Ariel de Oro, que recibió de manos de la actriz Diana Bracho, subrayó: "Soy una orgullosa madre soltera que ha sabido capotear los incidentes de acoso y menosprecio, que lamentablemente todavía vivimos a diario las mujeres de este país. Sabemos muy bien lo que repudiamos de las actitudes misóginas; no queremos intimidaciones, desprecios, provocaciones, vejaciones, devaluaciones y acosos, pero también sabemos lo que queremos: respeto, valoración, reconocimiento, aceptación, crédito, confianza, paz e imparcialidad.

Anoche, los galardones a Mejor Película y Mejor Director se los llevaron "Ya no estoy aquí" y Fernando Frías de la Parra, el realizador de la propia cinta. El premio para Mejor Actor fue para Luis Alberti, por Mano de obra, y en la categoría de Mejor Actriz el reconocimiento se lo adjudicó Edwarda Gurrola, por "Luciérnagas".

El cineasta David Zonana se alzó con la estatuilla por "Mano de obra", su opera prima, en la cual reflejó los contrastes sociales y las adversidades que atraviesan los albañiles. En el rubro de Mejor Largometraje Documental, el Ariel fue para Marcela Arteaga por El guardián de la memoria.

La cinta "Ya no estoy aquí" arrasó con varios de los premios, entre los que se encuentra para el Mejor Guion Original, de Fernando Frías de la Parra, y en Mejor Película Iberoamericana el galardón se lo llevó Dolor y gloria de Pedro Almodóvar (España).

DISTINGUEN LA TRAYECTORIA DE MARÍA ROJO

También la actriz María Rojo fue distinguida con el Ariel de Oro por una extensa, sólida y prolífera trayectoria en cine, teatro y televisión. El galardón lo recibió del cineasta Felipe Cazals.

LA PELÍCULA "LOS LOBOS" TRIUNFA EN EL FESTIVAL DE CINE DE GUANAJUATO

En tanto, Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), sostuvo: La cultura está en todas partes y no es territorio exclusivo de unos cuantos. No debe despreciarse la producción cultural de nadie. No puede despreciarse una en función de la otra. Nadie debe ser excluido.

Lozano cerró filas sobre lo expresado por diversos realizadores en torno al peligro que corren los apoyos a la industria y por el recorte presupuestal.

Una preocupación central es la enorme incertidumbre que vive la producción cinematográfica nacional a consecuencia de la desaparición de los fondos y fideicomisos que garantizaban su existencia: Foprocine y Fidecine, mecanismos que han sido conquistas de la lucha de este gremio por un cine mexicano de relevancia cultural, libre de censura, soberano y diverso, comentó.

¡No permitamos un retroceso en el ámbito del fomento a la cinematografía en la ley! De la mano con la comunidad, hoy la Academia está luchando por encontrar los caminos para la construcción de políticas públicas que respalden a la creación cinematográfica en toda su diversidad y pluralidad. Vamos por reformas justas a la Ley de Cinematografía en favor de los equilibrios, en beneficio del cine... entendido éste como arte, pero también como industria, agregó.

El inusual formato virtual de los Premios Ariel, debido a la emergencia sanitaria, fue conducido por Verónica Toussaint y Roberto Fiesco, y fue trasmitido en vivo por Canal 22 y por Facebook Live de la Amacc. Los galardonados y participantes en la ceremonia del cine mexicano intervinieron mediante la plataforma Zoom.

(Imelda Téllez)