Existen series del pasado y actuales que no han dejado indiferente a nadie, marcaron un antes y un después en la televisión, su contenido innovador, sus polémicas temáticas y la complejidad de los personajes, entre muchas otros factores, les otorgaron la capacidad de seguir vigentes en la memoria de los televidentes; su capacidad para escandalizar y generar controversia, rompió en su momento con los cánones de una época.

ESTE ES NUESTRO LISTADO DE LAS SERIES QUE MARCARON UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA TELEVISIÓN:

"BONDING" / NETFLIX

"Bonding" es una comedia oscura sobre dos mejores amigos del colegio a los que une... ¡el bondage! Los personajes principales son Tiff, una estudiante de Psicología que trabaja como dominatrix para pagar la escuela, y su amigo gay Pete, que es su asistente. Alto voltaje.

"WHO IS AMERICA?" / AMAZON PRIME / HULU

Con Sacha Baron Cohen como protagonista, siempre hay que estar prevenido. "Who is America?" es hilarante y contiene la marca de la casa: procacidad en cantidades industriales.

"S** EDUCATION" / NETFLIX

El nombre no engaña. La serie bandera de Netflix va con todo y ni hay tabú alguno en su trama, lo que la convirtió desde el primer día en serie de culto para jóvenes y no tan jóvenes.

"LOVE" / NETFLIX

Una comedia con momentos de gran carga erótica que, tal vez, todavía puedan escandalizar a alguien. Aunque el escándalo cada vez es más difícil de provocar.

"TÚ, YO Y ELLA" / NETFLIX

Un trío romántico con muchas peculiaridades de por medio. ¿Escándalo? O ya no tanto.

"JUGANDO CON FUEGO" / NETFLIX

En "Jugando con fuego / Too Hot To Handle"encontramos un reality de lo más básico pero que funciona. Los participantes, todos normativamente atractivos (a la vieja usanza), no deben tener contacto físico íntimo alguno, lo que incluye besos. Si lo consiguen, pueden llevarse 100 mil dólares. ¿Fácil? No tienes más que ver un capítulo para comprobar que resulta complicado no dejarse llevar por la lujuria ambiental.

"PARADISE PD" / NETFLIX

"Paradise PD" es una comedia ácida para adultos. De los creadores de "Brickleberry", los protagonistas son la policía de Paradise y todas las locas historias en las que se involucran mientras cumplen (o no) con su deber. De un estilo de humor poco respetuoso con las reglas convencionales.

"¡CRÓNICAS VAMPÍRICAS" / NETFLIX / AMAZON PRIME

"Crónicas Vampíricas / TheVampire Diaries" fue un hito y contiene escenas que, bueno, bordean el escándalo.

"GIRLS" / AMAZON PRIME / HBO

El retrato que dibujó Lena Dunham de sus ´Girls´ era tan perfecto que no tenía tabú alguno. Hablaban con la misma naturalidad de hacer la compra como de relaciones íntimas y usaban la desnudez con toda normalidad. De hecho, incluso vimos a Hannah, el personaje de Lena Dunham, orinar ante la cámara con absoluta normalidad.

"SECRET DIARY OF A CALL GIRL" / AMAZON PRIME

Cualquiera puede suponer lo que va a encontrar de escandaloso en esta serie. Efectivamente.

"ARE YOU THE ONE?" / NETLFIX

Otro reality show que va a lo básico: juntar a diez hombres y diez mujeres en una casa para encontrar su pareja perfecta. Si todos lo hacen, como grupo... ¡ganarán un millón de dólares! Los concursantes han sido previamente sometidos a exhaustivas pruebas de compatibilidad y se garantiza que en la casa estará su media naranja. Hay momentos que provocan perplejidad y otras sensaciones.

"LOOKING" / AMAZON PRIME / HBO

"Looking" ofrece una mirada a la vida de tres hombres homosexuales que viven en San Francisco. Se exploran aspectos de la cultura gay que, hasta no hace demasiado, fueron tabú. La normalización creciente puede que atenúe el presunto escándalo de series como esta.

"QUEER AS FOLK" / AMAZON PRIME

"Queer as Folk" es un referente televisivo del colectivo LGTBIQ+ y su parte escandalosa es también una parte liberadora.

"BIG MOUTH" / NETFLIX

Esta divertida serie sigue a un grupo de estudiantes de séptimo grado y sus luchas relacionadas con la pubertad: monstruos hormonales, sueños húmedos y más.

"SOUTH PARK" / NETFLIX / AMAZON PRIME

"South Park" es un clásico de la irreverencia que comenzó sus emisiones en 1997 y aún sigue siendo disfrutado. El éxito es su seña de identidad y éste se debe a no tener tapujos a la hora de tocar cualquier tema.

"JUEGO DE TRONOS" / HBO

"Juego de Tronos" (Game of Thrones) es una de las mejores series de la historia y merece ser vista todas las veces que sea necesario. Eso sí, los desnudos y las escenas subidas de tono son su santo y seña.

"ORANGE IS THE NEW BLACK" / NETFLIX

"Orange is the New Black" está lleno de drama, momentos cómicos y estrechas relaciones entre mujeres. Estrechas y, por momentos, muy específicas. Además, los personajes hablan con normalidad y sin filtro sobre sus vidas amorosas y encuentros físicos.

"SKINS" / NETFLIX

Una serie que habla un poco de todo, desde los trastornos alimentarios hasta las relaciones íntimas y el abuso de sustancias. Escándalo, escándalo (¿o no?).

"EASY" / NETFLIX

Esta comedia dramática sigue a diferentes personas y la forma de afrontar el amor o su búsqueda. Algunos momentos son realmente crudos.

"PADRE DE FAMILIA" / NETFLIX / AMAZON PRIME / DISNEY+

"Padre de Familia" (Family Guy) es el exceso convertido en animación. Cada capítulo te va a regalar tres o cuatro escenas extrañas, obscenas e incómodas.

(Imelda Téllez)