Series y películas en Netflix para el Día Internacional de la Visibilidad Trans

Este 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, para sensibilizar y hacer conciencia sobre las dificultades y la discriminación que enfrenta esta comunidad no solo en México sino en todo el mundo.

Netflix y la Fundación Todo Mejora, enlistaron 11 títulos para homenajear a los transgénero.

La plataforma de Netflix es incluyente y cuenta con un amplio catálogo de series y películas sobre la comunidad transgénero.

A continuación, te dejamos estas recomendaciones para que armes un mega maratón y sobre todo para que hagas conciencia sobre la diversidad sexual que existe.

CONTROL Z

"Control Z" aborda la historia de un hacker quien decide revelar información privada de los estudiantes durante una asamblea en el Colegio Nacional, situación que desata el pánico y la humillación a una chica trans. Conforme comienzan a exponerse los secretos aumenta la tensión en la escuela, así "Sofía Herrera", una adolescente introvertida y muy observadora, intenta descubrir la identidad del hacker antes de convertirse en su próximo objetivo.

DISCLOSURE: SER TRANS MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

El documental "Disclosure: Ser trans más allá de la pantalla", permite al espectador reflexionar sobre lo que significa ser transgénero en el cine y la TV, por lo cual se ofrece una perspectiva directa y sin precedentes de la representación de las personas trans en estos ámbitos revelando cómo en ese ámbito se reflejan y se construyen nuestras ansiedades más profundas sobre el concepto de género.

Este documental se estrenó el 19 de junio de 2020, justo en el Mes del Orgullo, además su lanzamiento coincidió con movilizaciones anti racismo por lo cual fue muy popular y significativo.

LA MUERTE Y LA VIDA DE MARSHA P. JOHNSON

El documental estadounidense "La muerte y la vida de Marsha P. Johnson", la muerte y la vida de Marsha P. Johnson se desarrolla mientras, la activista Victoria Cruz investiga la sospechosa muerte de su amiga Marsha P. Johnson en 1992, enfrentando así una ola de violencia contra las mujeres transgénero, Esta producción fue estrenada en abril de 2017 y lanzada en Netflix en junio del mismo año.

HISTORIAS DE SAN FRANCISCO

"Historias de San Francisco", basada en los libros de Armistead Maupin, esta serie narra la historia de un excéntrico grupo de residentes queer de 28 Barbary Lane. Entre los miembros de esta familia está Jake Rodriguez, un hombre trans que se encuentra en un viaje de autodescubrimiento por lo que a lo largo de la serie se explora su orientación sexual.

Además, en esta producción se incluye la historia Anna, y su mejor amiga Ysela, una mujer trans, cuya narración es ambientada en los años sesenta.

POSE

La serie "Pose", Ambientada en la Nueva York de los años ochenta cuenta con la abogada y escritora trans Janet Mock como guionista y productora, y con Our Lady J, que también trabaja detrás de cámaras. A lo largo de esta producción se retrata auténticamente la historia de sus personajes queer y trans, además la vida de sus personajes explora los distintos contextos sociales de la ciudad, incluida la cultura del baile. Cabe mencionar que los personajes son interpretados por un elenco trans.

EL MUNDO OCULTO DE SABRINA

"El mundo oculto de Sabrina", llena de vida y personalidad, una adolescente trans se muda a un pueblito y sacude las anticuadas convenciones de su escuela mientras se propone dar su primer beso. La película recibió el mayor premio del Festival Mix Brasil, un evento centrado en películas relacionadas con la sexualidad en sus diversas formas de expresión.

LAERTE-SE

"Laerte-se" es un doocumental brasileño que narra la verdadera historia de Laerte Coutinho, mejor conocida como Laerte, quien es una de las más brillantes caricaturistas de Brasil, quien, luego de unos años de carrera como dibujante, declaró ser trans en 2010. Dentro de los personajes más famoso que ha creado en su arte, destacan Overman, Piratas do Tietê y Deus ("Dios").

LA VIDA ANTE SÍ

Uno de los mitos vivientes del cine italiano, Sophia Lauren, interpreta a una sobreviviente del Holocausto que cuida de los niños de otras mujeres en su casa ubicada en Bari, Italia. Una de estas mujeres, "Lola", es interpretada por la actriz trans española Abril Zamora.

ORANGE IS THE NEW BLACK

"Orange Is the New Black", Netflix puso a Netflix en el mapa, como una empresa capaz de producir series de calidad. Después de cometer el delito de transportar, años atrás, dinero de narcotráfico a una ex novia, "Piper Chapman" es condenada a pasar un año y medio tras las rejas y se enfrenta a la dura realidad de la vida en prisión. "Sophia Burset" es una de las reclusas, una mujer trans que es la estilista de Litchfield. La interpretación de Laverne Cox la convirtió en la primera persona abiertamente trans en recibir una nominación al premio Emmy.

LA VIDA MODERNA DE ROCKO: CAMBIO DE CHIP

Después de pasar veinte años en el espacio, Rocko y sus amigos intentan adaptarse a la vida actual en O-Town, donde hay cafeterías en cada esquina, se pueden comprar tacos excéntricos en camiones de comida, el viejo trabajo de Rocko en Much-o Cómic fue reemplazado por una máquina de autoservicio y una bebida energética radioactiva convierte a quienes la consumen en mutantes. Gran parte de la trama se centra en la búsqueda de Rachel Cabezagrande, quien cambió de género en este tiempo. La serie muestra el proceso de aceptación de los padres de Rachel con su transición, lo que le valió el elogio de numerosas organizaciones LGBTQ+.

SENSE8

De las mentes detrás de "Matrix" y "Babylon 5", "Sense8" cuenta la historia de ocho personas (los «sensate») cuyas vidas quedan entrelazadas por sensaciones telepáticas. Uno de los «sensate» es Nomi Marks, una bloguera y hacker que es una orgullosa mujer lesbiana y trans que usa sus excepcionales habilidades para ayudar al grupo a eludir a sus adversarios.

(Ann Ventura)