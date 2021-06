Series y películas para celebrar el Mes del Orgullo LGBT+

El 28 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT(TTI+) en el mundo; no obstante, la comunidad LGBTTTI+ celebra todo junio, denominado el mes del orgullo. La evolución del "cine Queer o LGBT" está dejando de tener sentido, ya que la inclusión está cada vez más normalizada, pero aún así, es importante la representación de la comunidad en distintos espacios.

Para sumarnos a la celebración del mes del orgullo, te presentamos un listado de películas y series creadas y protagonizadas por personas de la comunidad LGBT+ que han contribuido a reflexionar sobre los retos que enfrentan estos colectivos ya que la diversidad e inclusión no solo se aprecia en las temáticas, sino también con sus creadores.

PELÍCULAS Y SERIES PARA CELEBRAR EL MES DEL ORGULLO:

SERIE POSE, EN NETFLIX Y HBO

Si hay una serie que lidera actualmente la creación y la representación LGTB+ es esta, sobre la escena de voguing en la Nueva York de los años 80. Produce Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) y protagonizan las dos actrices trans más estelares del momento: MJ Rodriguez e Indya Moore.

Serie Euphoria, en HBO

La diversidad es la clave de esta serie premiadísima que tiene como protagonistas a la artista Zendaya (Rue) y a la mujer trans Hunter Schafer (Jules), que mantienen una relación sentimental. Euphoria es un fiel retrato de la realidad: una generación joven que asume la diversidad como normalidad y se encuentra con un muro de prejuicios adultos.

PELÍCULA CALL ME BY YOUR NAME, EN AMAZON PRIME VIDEO

Esta película dirigida por Luca Guadagnino sobre la libertad sexual y el descubrimiento del deseo se convirtió en un estandarte del colectivo homosexual. Timothée Chalamet y Armie Hammer representan la exploración de los gustos y los deseos en un ambiente liberal y propicio para ello.

PELÍCULA LA (DES)EDUCACIÓN DE CAMERON POST, EN MOVISTAR+

La película en la que Chloë Grace Moretz da vida a una joven lesbiana a la que su familia obliga a asistir a una terapia de conversión para homosexuales llegó a España en pleno debate sobre las mismas.

PELÍCULA DISOBEDIENCE, EN NETFLIX

Sebastián Lelio dirige a Rachel Weisz y Rachel McAdams en esta película sobre dos mujeres judías lesbianas que no solo tienen que enfrentarse a sus familias, sino a la rigidez de una forma de vida que no permite ni acepta la búsqueda de la propia identidad.

SERIE IT'S A SIN, EN HBO

"Cuando miro atrás en mi vida, siempre hay un sentimiento de vergüenza, siempre he sido yo al que culpar. Por todo lo que quiero hacer, sin importar cuándo, dónde o con quién, tiene una cosa en común: es un pecado". El protagonista de esta serie hace un alegato sobre su búsqueda de identidad en un Londres que empieza a estar asediado por el sida y todas las connotaciones homófobas que tuvo -y sigue teniendo- la enfermedad.

PELÍCULA RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS, EN MOVISTAR+

Una de las películas más bellas de 2019 narra el romance imposible entre dos mujeres lesbianas, en la Francia de 1770, que comienza cuando una pintora recibe el encargo de pintar a una joven que rechaza un matrimonio concertado.

PELÍCULA DOLOR Y GLORIA, EN NETFLIX

Pedro Almodóvar es sin duda el director que ha abanderado en España la libertad emocional y sexual, y en su última película, la más ambiciosa, aborda las infinitas preocupaciones de un cineasta gay, de su primer deseo a cómo vivir después del desamor.

PELÍCULA BOY'S DON'T CRY, EN DISNEY+

En esta película poco conocida, Hilary Swank interpreta a una joven en busca de su identidad sexual: Teena Brandon siempre ha deseado ser un chico. Así que un día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje apretado, y cambiar el orden de su nombre, pasándose a llamar Brandon Teena. Basado en una historia real, el joven Brandon fue asesinado en 1993, cuando contaba con 21 años, cuando un grupo de criminales descubrió que tenía genitales femeninos y no masculinos.

SERIE SEX EDUCATION, EN NETFLIX

Esta serie no es solo una celebración de la búsqueda de identidad en la adolescencia, sino una normalización de las relaciones y de la comunicación sobre ellas. Destaca el papel de Eric, que se desprende de los estereotipos de amigo gay y construye una relación sincera de amistad con el protagonista, pero también está el abusón homófobo que esconde en realidad su homosexualidad o la chica que explora abiertamente su orientación sexual.

PELÍCULA MATHIAS AND MAXIME, EN MOVISTAR+

El joven Xavier Dolan es uno de los directores imprescindibles del nuevo cine queer, y con su última película explora la masculinidad mal entendida entre dos amigos entre los que surge algo más.

PELÍCULA CAROL, EN HBO

Esta es una película imprescindible para el colectivo LGTB+. El director Todd Haynes dirige a Cate Blanchett y a Rooney Mara en Carol, un largometraje precioso sobre dos mujeres enamoradas en la Nueva York de los años 50.

(Imelda Téllez)