"Sexto Sentido": la historia real que inspiró la famosa cinta de terror

Si te gusta el género de terror seguro viste la cinta "Sexto Sentido", que relata la historia del pequeño Cole Sear, quien es atormentado por gente muerta que solo él puede ver; esta historia está inspirada en hechos que ocurrieron en la vida real.

Sí, aunque no lo creas, la escalofriante premisa del thriller sobrenatural de 1999 tuvo una historia verdadera detrás.

De acuerdo con Shyamalan, el director de la película, el personaje de Cole está inspirado en el mismo.

EL CASO REAL DE "SEXTO SENTIDO"

La inspiración del exitoso largometraje protagonizado por Bruce Willis y Haley Joel Osment la develó Shyamalan en el material adicional de un lanzamiento especial de la cinta en DVD donde éste analiza las influencias de su carrera y habla de un pasado traumático como punto de partida del filme que le ganó seis nominaciones al Oscar.

De acuerdo al también director de "Old", "Glass" y "Split", al igual que pequeño, él era un niño miedoso, característica que sería la base para la cinta, aunque él, contrario al personaje de Osment, no tenía visiones de personas muertas.

Me decía: ´No salgas de ahí, no vayas a la habitación, no bajes las escaleras, eso es terrorífico´. Todo realmente me asustaba. Yo era un niño muy tímido y el miedo a lo que hay en la otra habitación o al final del pasillo daba terror".

Y el caso real de la película Sexto Sentido se basa en un episodio de su infancia en el que su padre se aprovechó del temperamento de su hijo pequeño.

De acuerdo con lo relatado, esto ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años y la familia completa regresaba de un paseo en el centro comercial y encontró la puerta de su casa totalmente abierta.

Obviamente, todos se pararon en seco, menos su padre, quien decidió asegurarse de que no se trataba de un ladrón o algo peor, pero la mente del joven Shyamalan fue a otro lado después de que su papá le jugara una broma bastante pesada, convirtiendo este momento en el caso real de la película "Sexto Sentido".

Esto porque su padre inspeccionó la casa y después de asegurarse que no había ningún peligro, descubrió que el motivo por el que las puertas estaban abiertas era que su perro se había quedado atorado y esta se abrió con el viento.

Pero a su hijo le enseñó además una foto de una persona terrorífica y le engañó diciéndole que se trataba de alguien que le estaba esperando sentado junto a su cama para hacerle daño.

Tuve pesadillas para siempre y la escena de Vincent en "El sexto sentido" fue sobre alguien que vuelve a casa y hay alguien esperándote allí. Ese tipo de imágenes me torturaron por un tiempo".

Puede que el caso real de la película "Sexto Sentido" no sea tal cual la historia de cómo Shyamalan era atormentado por sus miedos de pequeño, pero de no ser por esta anécdota, probablemente no se le habría ocurrido la idea de Vincent esperando a Malcolm Crowe y todos los eventos que este encuentro suscitó.

(Imelda Téllez)