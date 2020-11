Sharkboy y Lavagirl regresan de la mano de Netflix en nueva película

Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl regresan de la mano de Netflix, la plataforma de streaming confirmó lo que será una nueva película secuela de la pareja de superhéroes que marcó infancias.

El director Robert Rodríguez ya había revelado en la pasada Comic On que estaba trabajando en la película "We Can Be Heroes", la secuela de "Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl", pero fue hasta hoy que la noticia desató revuelo en redes sociales luego de que Netflix revelara las primeras imágenes de la cinta salieron a la luz.

ANA CLAUDIA TALANCÓN REVELÓ QUE FUE AGREDIDA FÍSICAMENTE POR UNA FAN

Fue hace 15 años que los personajes de Taylor Lautner y Taylor Dooley fueron presentados al público en una película que no solo marcó un precedente en los efectos especiales y el uso del 3-D, sino que también dejó volar la imaginación de toda una generación que aprendió a soñar con los ojos despiertos.

¿QUÉ VEREMOS EN "WE CAN BE HEROES"?

El argumento nos presenta a los hijos de Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de superhéroes deberá olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.

Anteriormente, Entertainment Weekly reveló algunas fotografías de "We can be heroes". Sin embargo, ahora finalmente podemos ver a Sharkboy y Lavagirl haciendo gala de sus poderes y demostrando que los años no pasan en vano.

FOTO TOMADA DE INSTAGRAM

CARLOS RIVERA NO PARTICIPARÁ EN LOS LATIN GRAMMY POR CULPA DEL COVID

¿Quieres sentirte viejo? Sharkboy y Lavagirl son padres ahora (y su hija es interpretada por Vivien Lyra Blair, también conocida como Niña de Bird Box). El lanzamiento mundial de We Can Be Heroes en Netflix será el día de Año Nuevo, fue el mensaje de Netflix.

El director de la secuela ve posible que la nueva película sea tan exitosa como la anterior.

Ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento, expresó Robert Rodríguez durante la Comic Con 2020.

Netflix iniciará el 2021 con este gran estreno pues la película será lanzada en la plataforma de streaming el primero de enero.

Con información de Milenio.

(Aline Núñez)