"She said", la película que retratará el escándalo sexual de Harvey Weinstein

"She said", la película que retratará el...

Harvey Weinstein fue acusado de acosar y agredir sexualmente a más de 80 mujeres, entre las víctimas del ex productor se encuentran reconocidas actrices.

La cineasta alemana Maria Schrader será la encargada de llevar a la pantalla grande el escándalo de Harvey Weinstein

La película está basada en el libro "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" de Jodi Kantor y Megan Twohey, reporteras de The New York Times, ganadoras del premio Pulitzer 2018 por las investigaciones que realizaron acerca del caso de Harvey Weinstein.

El guion de "She Said" estará a cargo de Rebecca Lenkiewicz, el productor será Brad Pitt, la cinta será protagoniza por Carey Mulligan y Zoe Kazan.

De acuerdo con el portal Deadline, "She Said" arrancará su producción en verano de 2021 y la idea central de la historia será sobre el equipo de periodistas compuestos exclusivamente por mujeres que perseveraron, incluso recibieron amenazas de litigio e intimidación.

La idea central de la película no es Weinstein o su escándalo. Se trata de un equipo de periodistas compuesto exclusivamente por mujeres que perseveraron incluso con amenazas de litigio e intimidación, contado de manera similar a Spotlight y Todos los hombres del presidente

En 2017, Jodi Kantor y Megan Twohey revelaron una serie de presuntos casos de acoso sexual y agresiones contra mujeres por parte de Harvey Weinstein. En la investigación las reporteras incluyeron detalles sobre los pagos para silenciar a las víctimas, así como relatos en primera persona de varias actrices.

La investigación no solo provocó el despido del ex productor de su compañía The Weinstein Company también impulsó los movimientos #MeToo y #TimesUp.

Actualmente, Harvey Weinstein paga una condena de 23 años de por varios delitos, incluyendo violación y agresión sexual.

(Ann Ventura)