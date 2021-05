Shelley Duvall de "El Resplandor" reveló que quedó traumatizada tras grabaciones

Una de las películas de terror psicológico más famosas de las últimas décadas, sin duda es "El resplandor", protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall quien recientemente reveló lo perturbada que quedó tras las filmaciones.

Recordemos que la historia de "El resplandor" está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King y es considerada de culto.

La actriz Shelley Duvall se unió al elenco de "El resplandor" en donde interpretó a Wendy Torrance, la esposa del perturbado escritor Jack.

Lo que pocos saben es que Shelley Duvall vivió un martirio durante las grabaciones de la película, debido a la presión y las exigencias del director Stanley Kubrick, así lo reveló la ex actriz en una entrevista para el programa Dr. Phil y el medio The Hollywood Reporte.

Shelley Duvall detallo que debido a la tensión en el set y las imposiciones de Kubrick le llevaron a tener ataques de pánico y pérdida de cabello e, incluso, enfrentó una depresión. "Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar", dijo.

Y es que a lo largo de la grabación nadie podía hablar con la actriz, quien debía lidiar con los insultos y acusaciones del director porque supuestamente no sabía hacer bien su trabajo.

"Había un gran elenco. Todos eran personas maravillosamente divertidas..., pero luego estaba Stanley Kubrick, el director de esta obra maestra icónica. Todo lo que diré es que, si el director no hubiera hecho lo que hizo, con tanta fuerza y crueldad, no habría obtenido el mismo resultado en la película", aseguró en el programa Dr. Phil.

Shelley Duval también contó que trabajaban demasiadas horas continúas, lo que resultaba extenuante. "No utilizaba nada hasta la toma 35. Tantas tomas corriendo, llorando y cargando a un niño es muy duro (...) Después de eso, tu cuerpo se rebela y dice: ´Deja de hacerme esto, no quiero llorar cada día´. A veces, sólo ese pensamiento me hacía llorar más", indicó a The Hollywood Reporter.

La ex actriz, de 71 años, se sumó a "El resplandor" tras su participación en cintas como "Ladrones como nosotros", "Nashville", "Tres mujeres y Annie Hall". Shelley Duval aseguró que Nicholson le llegó a decir: "no sé cómo lo haces".

"Despertarme un lunes tan temprano, por la mañana, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar", mencionó.

