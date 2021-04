Siobhan Reddy, directora de Media Molecule recibe BAFTA Honorífico

Dentro de unos días se llevarán a cabo los Premios BAFTA y para ir calentando motores decidieron otorgar un galardón honorífico a la directora de Media Molecule Studio, Siobhan Reddy.

FOTO TOMADA DE WIKIPEDIA COMMONS

La Academia Británica de Artes de Cine y Televisión presentó la lista de nominados para la gala de los BAFTA 2021 a principios de mes, pero para seguir la línea de años anteriores, en esta edición también se otorgarán galardones a los mejores videojuegos de 2020, entre los cuales "The Last of Us Parte II" se desmarca como claro favorito.

Siobhan Reddy será honrada con The BAFTA Fellowship, un premio otorgado a personas talentosas para recompensar su contribución creativa a la industria de los juegos. El premio reconoce el "trabajo pionero de Reddy en la defensa de la diversidad, la inclusión y la cultura de trabajo creativa y colaborativa".

Recordemos que Siobhan Reddy se unió a Media Molecule cuando se fundó el estudio en 2006 y fue nombrada directora de estudio en 2009. Esto significa que ha supervisado el lanzamiento de todos los juegos de LittleBigPlanet, así como de Tearaway y, más recientemente, Dreams.

FOTO TOMADA DE BAFTA

Entre sus muchas aportaciones como una de las líderes de la desarrolladora británica, Reddy destaca por ser una fiel defensora de la diversidad, la igualdad y la inclusión; y cada día trabaja con la convicción de que la industria de los videojuegos debería ser un lugar para todos, ya que es el medio por excelencia de nuestro tiempo.

"Me siento increíblemente honrada y conmovida de recibir el premio BAFTA Honorífico. Alo largo de mi vida y mi carrera he tenido el privilegio de contar con un apoyo y un aliento increíbles. Espero sinceramente que mi historia, mi voz y mi apoyo puedan ser útiles para otros dentro de la industria de los videojuegos. Todavía hay mucho por hacer, el Honorífico me motiva todavía más y anima a que todos nos preocupemos aún más por la inclusión, la diversidad y la construcción de una cultura de trabajo que celebre la creatividad", indicó Siobhan Reddy.

Recordemos que la ceremonia de los Premios BAFTA se realizará el próximo domingo 11 de Abril a partir de la 15: 00 horas, no te olvides de seguirnos para enterarte de los pormenores.

(Azucena Uribe)