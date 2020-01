¡Solo para millonarios! Esto cuesta un Oscar en el mercado negro y varios famosos han comprado uno

Estamos a unos días de que se lleve a cabo una de las premiaciones más importantes en la industria del cine, Los Premios Oscar, algunas personas en la industria del cine dirán que para conseguir el galardón que otorga la Academia de Hollywood hay que tener talento, trabajar muy duro, estar en la película adecuada en el momento adecuado y que la suerte le sonría, todo al mismo tiempo.

Pero para los que creen en la frase "no hay cosa que el dinero no pueda comprar", conseguirlo no es imposible, sean actores, directores o musicos.

Y es que estas estatuillas son tan codiciadas entre los artistas como entre los coleccionistas cinéfilos, algunos de los cuales son capaces de casi todo para hacerse con uno de estos premios.

Una de las barreras del mercado de compraventa de este galardón que se entrega desde 1929 es la falta de suministro.

Cabe señalar que desde 1950 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por su sigla en inglés) hace que todos los ganadores de esta estatuilla firmen un contrato, en donde se estipula que en caso de que quieran venderla ellos o sus herederos, deben primero ofrecérsela a la institución que se la otorgó por el simbólico precio de un dólar.

A pesar de implementar está norma, la AMPAS ha batallado para frenar la venta estatuillas, pero aún se siguen estas subastas.

Es decir que el que quiera comprar un Oscar legalmente, tendrá que conseguir uno que haya sido entregado antes de 1950 y esos son precisamente los que escasean y los que alcanzan sumas astronómicas.

Además, incluso con esos galardones, la AMPAS suele amenazar con presentar una demanda con la intención de que los costos legales de un eventual proceso hagan que los vendedores se echen para atrás.

CIFRAS ASTRONÓMICAS

En 2013 el periodista estadounidense Pete Hammond realizó un artículo en el Deadline Hollywood, donde reveló que a lo largo de las décadas pueden haberse vendido unas 200 estatuillas, la mitad de las cuales habrían sido entregadas por la AMPAS antes de 1950.

De ellas podemos destacar la comprada por el cantante Michael Jackson, donde pagó 1 millón 54 mil dólares en 1999, el premió fue el de "Mejor película" y lo ganó la película "Lo que el viento se llevó" en 1940.

En 2003, el mago David Copperfield compró la estatuilla que consiguió el director Michael Curtiz por "Casablanca" en 1944 por 232 mil dólares.

El Oscar que le fue entregado a Orson Welles por el guion de su clásico "Ciudadano Kane" en 1942 se vendió a fines de 2012 por unos 860 mil dólares.

Hay quienes quieren más, como el director estadounidense Steven Spielberg, que tiene en su haber tres Oscars.

Spielberg adquirió en sendas subastas por una suma combinada superior a 1 millón las estatuillas doradas obtenidas por "Clark Gable" en 1935 y "Bette Davis" en 1939, para luego gentilmente donárselos a la AMPAS.

Lo mismo hizo el actor Kevin Spacey, quien compró en 2001 por más de Un millón y medio de dólares el Oscar logrado en 1946 por el compositor "George Stoll" para dárselo a la academia.

MERCADO NEGRO

Nadie conoce cuál es el precio que se paga en el mercado negro un Oscar de antes de 1950, quien las compra tiene difícil alardear públicamente de ser su propietario.

Hace unos años la AMPAS inició una demanda contra los herederos del director de fotografía Robert Surtees, quienes presuntamente vendieron en eBay por unos 40 mil dólares el Oscar que este ganó en 1953.

"Es difícil calcular cuántas estatuillas se han intercambiado en el mercado negro y a qué precio. Nos solemos enterar cuando la Academia de Hollywood presenta un demanda", comenta Eriq Gardner, editor de la revista The Hollywood Reporter.

Entre las estatuillas más valiosas en el mercado negro están las más antiguas, ya que son las más preciadas por los coleccionistas, seguidos de cualquier Oscar que sea al mejor director o al mejor actor o actriz, por ser los galardones más conocidos.

Entre los coleccionistas más populares y que ha obtenido el mayor número de objetos cinematográficos está el suizo Mario Cortesi.

