¿Sorpresa? Filtran foto de Maguire y Garfield en set de "Spider-Man No Way Home"

Sony Pictures y Marvel han protegido brutalmente la producción de "Spider-Man: No Way Home" para que no se filtre ningún tipo de spoiler y que la película sea toda una sorpresa para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque casi todo lo que sabe sobre esta cinta son teorías en redes sociales, el spiderverse que tanto esperan los fans quedaría confirmado con una foto que ya le dio la vuelta a internet pues se ve a los hombres araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland compartiendo el set de grabación.

En las imágenes se puede observar a los tres actores vestidos con sus respectivos trajes de Spiderman, cada quien con la máscara en la mano como si acabaran de terminar una pelea.

¿EL SPIDERVERSE ES REAL?

A pesar de que las imágenes le dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos, ni Marvel ni Sony se han mencionado al respecto de la foto que confirmaría el spiderverse para "Spider-Man: No Way Home" pues no es la primera vez que se filtran adelantos sobre la película.

Un ejemplo de estos es que el tráiler de la película de "Spider-Man: Sin camino a casa" fue filtrado en distintas plataformas de Internet horas antes de que Sony Pictures lo hiciera de manera oficial en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Las fotografías no se han confirmado pero en redes sociales, ya lo toman como un hecho que celebrar, hay quienes comentan que "se ven demasiado reales", pues además de que Sony Pictures haya confirmado que la película contará con un gran reparto, es el misterio de los "Spider-Man" lo que no deja descansar a sus fans.

La nueva película de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará el próximo 16 de diciembre en México y Latinoamérico, por lo que la espera es cada vez menos para que la verdad sobre el superhéroe de Peter Parker sea revelada.

