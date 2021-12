Spider-Man: lo que debes saber antes de ver "No Way Home"

Si eres de los que aún no has visto "Spider-Man: No Way Home", ¡no te preocupes!, eso te dará más tiempo para prepararte y entender el por qué de cada uno de los personajes y la trama. Empecemos por señalar que "No Way Home" es la tercera película de la saga de Tom Holland como Spider-Man (sin contar las películas de Avengers) y aunque las dos anteriores son muy buenas, esta es la más ambiciosa y promete convertirse en una de las mejores del MCU.

La película comienza justo después de "Far From Home". Peter Parker está lidiando con toda la "publicidad" y atención que está recibiendo ahora que el mundo sabe que él está debajo del traje de Spider-Man. La atención no es exactamente buena para él, así que eso lo lleva a buscar a un viejo amigo, con el que salvó al mundo, para encontrar una solución.

Como se ve en el trailer, Peter acude a Doctor Strange y le pide que lo ayude a recuperar el anonimato, con un hechizo que haga que todos olviden la verdad. El problema es que Peter no quiere que todos olvide, comienza a afectar el hechizo y todo termina en caos, lo que hace que varios villanos, que pertenecen a distintos universos y realidades, lleguen a su mundo y comiencen a causarle problemas.

¿EN QUÉ ORDEN VER LAS PELÍCULAS DE SPIDER-MAN?

Cada saga de Spider-Man marcó una era, cada actor seleccionado fue un reflejo del contexto social y lo que el mundo necesitaba de un héroe en ese momento, y la mejor parte es que puedes verlas juntas o por separado, aunque siguiendo un orden claro para entenderlo todo.

LAS PELÍCULAS DE TOBEY MAGUIRE:

Dirigidas por Sam Raimi, estas son las primeras películas que debes ver. No se conectan con el MCU, pero muestran cómo la obsesión por el cine de superhéroes había comenzado antes de la llegada de los Avengers.

Estas películas presentan la historia de origen de Spider-Man, mostrando el momento en el que es picado por una araña y descubre que tiene poderes. Además, la saga presentó al Duende Verde, a Sandman, a Venom y a muchos grandes villanos importantes, que ahora tienen una nueva oportunidad de contar sus historias y formar parte de algo mucho más grande. TODO empezó con estas películas.

Spider-Man (2002)

(2002) Spider-Man 2 (2004)

2 (2004) Spider-Man 3 (2007)

"SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER VERSE" (2018)

"Into the Spider-Verse" no se conecta exactamente con la saga de Tobey Maguire, sino con todas las de Spider-Man. Lo importante es que sepas que sucede años después de que Peter Parker se convirtió en Spider-Man, y presenta la historia de Miles Morales, quien toma el lugar del héroe después de su propio "accidente" radioactivo. Miles se topa con un Peter Parker adulto, por lo que puedes verla al final de cada saga.

LAS PELÍCULAS DE ANDREW GARFIELD:

En el mundo de los superhéroes siempre hay lugar para nuevas versiones e historias, así que, después de que Tobey Maguire retiró su traje de spandex y de que pasaron unos años desde el estreno de sus películas, Marc Webb presentó una nueva versión del personaje.

No fue una continuación, sino una nueva versión con nuevos actores y personajes que no habíamos visto antes, como Gwen Stacey.

The Amazing Spider-Man (2012)

(2012) The Amazing Spider-Man 2 (2014)

SPIDER-MAN EN EL MCU:

La saga de Tom Holland queda al final porque llegó después de las de Maguire y Garfield. Como con los dos actores anteriores, esta también es una historia de origen donde vemos cómo Peter se convierte en Spider-Man, y cómo llega a formar parte de los Vengadores y a ser el protegido de Iron Man.

Aunque no son parte del MCU, aquí también entran las películas de Venom, la segunda presentó una escena post créditos que se conecta directamente con el final de "Far From home", y Morbius, que es un villano que no ha aparecido en ninguna otra de las películas, pero que sin duda podría llegar a enfrentar a Spidey en el futuro.

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man : Homecoming (2017)

: Homecoming (2017) Venom (2018)

(2018) Infinity War / Endgame (2019)

Spider-Man : Far From Home (2019)

: (2019) Venom : Let There Be Carnage (2021)

: Let There Be Carnage (2021) Spider-Man : No Way Home (2021)

: (2021) Morbius (2022)

10 COSAS QUE DEBES TENER PRESENTES ANTES DE VER "SPIDER-MAN: NO WAY HOME"

TODOS SABEN QUIÉN ES PETER

En "No Way Home", Peter descubre que Mysterio es un villano y decide frenarlo, pero, antes de ser derrotado, el personaje de Jake Gyllenhaal lleva a cabo un plan. Él libera un video que es visto por todo el mundo, donde revela que Peter es Spider-Man y lo acusa de ser responsable de su asesinato, haciendo parecer que el héroe arácnido no es tan bueno como dice ser.

Peter no solo debe probar su inocencia, sino que debe lidiar con los ataques, las críticas y el acoso por parte de todos los que ahora saben quién es.

LOKI DEJÓ UN CAOS EN LA LÍNEA DEL TIEMPO

Probablemente no vamos a ver al hermano de Thor en esta película, pero hay que recordar que la serie de Loki fue la primera en presentar distintas variantes de un solo personaje, además de que nos explicó cómo es que las versiones de diferentes líneas del tiempo pueden reunirse. A su paso por la AVT, Loki termina destruyendo la "línea del tiempo sagrada", lo que fue creando más realidades alternas.

Es posible que sea esto, y no el hechizo de Strange, lo que lleve a los villanos de otras franquicias a aparecer en esta historia.

VENOM FORMA PARTE DE ESTE UNIVERSO

La escena post-créditos de la secuela de Venom confirmó que el personaje de Tom Holland y el de Tom Hardy están en el mismo universo, y que existe la posibilidad de que aparezcan juntos en algún punto. No sabemos cómo es que Venom llegó a este universo (simplemente vemos que su entorno cambia), pero podría tener algo que ver con lo que hizo Loki.

ALGUIEN COMPRÓ LA TORRE DE LOS AVENGERS

La serie de Hawkeye confirmó que la torre de los Avengers tiene nuevo dueño. No se sabe quién la compró, pero las teorías dicen que podría tratarse de varios personajes: Norman Osborn, Reed Richards o el mismo Kingpin (que se conecta tanto con Spider-Man, como con Daredevil). Ya se confirmó que Daredevil estará en el MCU, así que esta podría ser una primera forma de introducirlo.

¿QUÉ PASÓ CON VULTURE?

Vulture, de Michael Keaton, apareció originalmente en Homecoming y él ya sabía la identidad de Peter Parker, aunque no parece querer destruirlo. Adrian Toomes sigue en prisión y parece tener un papel en Morbius, de Jared Leto, pero no sabemos si lo vamos a ver de nuevo aquí o si será un enemigo o un aliado para Peter en esta nueva historia.

LA REUNIÓN DE LOS VILLANOS

Mysterio parece estar fuera de la jugada, pero Peter se va a enfrentar a Doctor Octopus, Green Goblin, Sandman, The Lizard (quien logró dejar de verse como reptil la última vez que lo vimos) y Electro, quienes vienen de las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Todavía no se confirma, pero se cree que esta podría ser la primera forma de presentar a los Sinister Six.

OTRA TEORÍA SOBRE VENOM

En Far From Home, Flash Thompson, uno de los compañeros de Peter, tiene problemas para contactar a su familia durante toda la película. No sabemos qué les pasó, pero Flash fue una versión de Venom en los cómics y se dice que es posible que su madre tenga algo que ver con Carlton Drake (Riz Ahmed), lo que ayudaría a presentar a Venom por primera vez en el MCU.

VARIAS VERSIONES DE SPIDER-MAN

Al ser una historia que explora el multiverso, es posible que vayamos a ver varias versiones de Spider-Man. Los fanáticos están esperando ver a Garfield (una escena en la que se ve a MJ cayendo ha alimentado la teoría) y Maguire de regreso, pero todo apunta a que no serán ellos, sino otros personajes los que aparezcan aquí, incluso un Miles Morales.

GREEN GOBLIN MURIÓ

Willem Dafoe vuelve como Norman Osborn, pero hay que recordar que él murió al final de la película de Spider-Man del 2002. No se sabe si esta es esa misma versión del personaje, lo que significa que debe cruzar a este universo antes del momento de su muerte, o si se trata de una variante que simplemente se ve muy similar.

EL CHIP DE DOCTOR OCTOPUS

La última vez que vimos al personaje de Alfred Molina fue en Spider-Man 2 de 2004, donde su chip inhibidor neural se destruye (ese chip evita que sus tentáculos se descontrolen y hagan lo que quieran), además de que el personaje también murió, se sacrificó al notar que ya no estaba en control de la Inteligencia Artificial.

