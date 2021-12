"Spider-Man: No Way Home": Gobierno de CDMX se suma a la campaña de NO SPOILERS

"Spider-Man: No Way Home": Gobierno de C...

El gobierno presentó 5 puntos que podrían ayudar a las personas a no ser víctimas de spoilers (FOTO TOMADA DE FB Instituto de la Juventud)

Estamos a pocas horas del estreno de "Spider-Man No Way Home" en México y las redes sociales comienzan a inundarse de spoilers de la película. Sabemos que muchas personas no podrán asistir a las primeras funciones y para evitar un mal rato, el gobierno a través del Instituto de la Juventud, lanzó una campaña en redes sociales donde invita a las personas a evitar los spoilers.

El Instituto de la Juventud, un organismo público enfocado a promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes, fue el encargado de fundir el mensaje: "No todas las personas tienen la facilidad de ir al cine ¡POR FAVOR NO LO HAGAS!".

Además de las personas que no pudieron conseguir un boleto para el esperado estreno de la cinta de Marvel, también están todos aquellos que no tienen los recursos económicos, es por eso que el organismo presentó una serie de recomendaciones para evitar que la gente fuera víctima de los spoilers.

¿CÓMO EVITAR SPOILERS DE 'SPIDER-MAN: NO WAY HOME' EN MÉXICO Y NO MORIR EN EL INTENTO:

1.-Deja de leer los comentarios.

2.-Silencia las palabras claves.

3.-Aléjate de las redes sociales.

4.-No veré historias

5.-No miraré reels

S i te das cuenta, es evitar básicamente cualquier contenido en redes sociales que no puedes anticipar. La imagen de Homero saliendo del cine, por ejemplo, es un claro aviso de que no debes leer ese post. Pero no quieres estar pasando videos reel en Facebook y ver de pronto que alguien grabó la pantalla del cine. ¡Alerta permanente!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Spider-Man: No Way Home (@spidermanmovie)

Lo cierto es que además de los 5 puntos que presenta el El Instituto de la Juventud, que se resumen en no ver tus redes sociales, también hay muchas alternativas tecnológicas que te permiten programar cada red social (Facebook, Twitter e Instagram) para evitar cualquier tipo de spoiler.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN TWITTER:

Únicamente hay que usar una herramienta que incluye la aplicación, y aquí te explicamos los pasos:

Entrar a la app o a la plataforma en el navegador

Ve a ´Notificaciones´

Buscar el engrane de ´Ajustes´

Seleccionar la opción de ´Filtros´

Activa la opción de ´Palabras Silenciadas´

Se abrirá otra pantalla en la que puedes añadir las palabras, hashtags, emojis, nombres de usuario y frases completas que no quieres ver en tu timeline; para esto solo debes presionar el signo de ´+´

Una vez puestas todas las palabras, presiona ´Guardar´ en la pantalla superior derecha y los cambios se guardarán.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN INSTAGRAM:

A pesar de que Instagram no están usado para este tipo de cosas, también puedes encontrar algunos spoilers y este es el método para bloquearlos:

Abre Instagram y ve a tu perfil

y ve a tu perfil Presiona el ícono de opciones (menú de tres rayas horizontales en la parte superior)

Ve a la opción de ´Configuración´

Presiona la opción de ´Privacidad´

Ve al apartado de ´Palabras ocultas´

Checa la función de ´Palabras y frases personalizadas´

Activa la función de ´Ocultar comentarios´

Administra la lista de palabras, agrega frases, emojis y palabras que no quieras ver.

La lista puede actualizarse todas las veces que quieras.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN FACEBOOK:

Facebook es sin duda la principal herramienta para los amantes de "ver el mundo arder", por lo que sin duda esta es la plataforma en donde más debes cuidarte de los spoilers, sin embargo y a pesar de que hay métodos para bloquear comentarios y personas, lo más seguro es descargar una aplicación externa llamada Spoilers Blockers, con la cual podrás tapar todo lo relacionado con Spider Man No Way Home:

Buscar la aplicación en Google Play Store e instálala

Ábrela y otorga permisos a los servicios de accesibilidad de Android

Ve a la opción de ´Blockers´ y escribe palabras relacionadas a lo que no quieres ver; se puede agregar de cualquier tipo y después desactivarlas

Presionar la opción de ´Apps protected from spoilers ´ para configurar en que aplicaciones no queremos ver spoilers , como Facebook , Twitter , Instagram y otros.

´ para configurar en que aplicaciones no queremos ver , como , , y otros. Listo, con estos pasos estarás protegido en lo que puedes ir a ver la película sin dejar de usar tus redes sociales.





(Imelda Téllez)