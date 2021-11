Spider-Man: No Way Home: las variantes del Hombre Araña y los posibles villanos

Spider-Man: No Way Home: las variantes d...

Hay tres grandes villanos confirmados para "Spider-Man: No Way Home", pero se habla de muchos otros que también podrían aparecer (FOTO ESPECIAL)

"Spider-Man: No Way Home" va a cambiar el juego para Marvel, no sabemos si vamos a ver tres versiones de Spider en una misma película, pero sabemos que hay varios villanos de las sagas anteriores (de Tobey Maguire y Andrew Garfield) que se enfrentarán al Peter Parker de Tom Holland, y eso abre todo tipo de nuevas posibilidades para el futuro, sin mencionar que es la primera señal de que el Multiverso es mucho más grande y complejo de lo que aparenta.

No Way Home es la primera película del MCU (porque Spider-Man: Into the Spider Verse no es oficialmente MCU) que explora el Multiverso, después de que Loki lo hiciera en su serie, y eso significa que varias líneas del tiempo y sagas se van a unir en un solo lugar.

Villanos como Electro, Doctor Octopus, Sandman y Green Goblin, que habían aparecido antes en las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, se van a enfrentar al Spider-Man de Tom Holland, quien, en un intento por recuperar su privacidad, termina arruinando un hechizo de Doctor Strange y abriendo una puerta para que los personajes de otros "mundos" entren al suyo.

El primer trailer de "Spider-Man: No Way Home" mostró un poco de eso, pero el segundo lo dejó todavía más claro. Strange le explica a Parker que algunos visitantes llegaron de otras líneas del tiempo y que muchos de ellos probablemente tienen que morir (ese es su destino), pero ese no es el único problema, Peter tiene que resolver su situación después de haber sido incriminado por misterio, debe enfrentarse a varios villanos y también debe lidiar con la llegada de algunas variantes.

No sabemos si Garfield y Maguire van a aparecer, pero el segundo trailer mostró al menos dos variantes del Hombre Araña, incluyendo una que muestra su cara y no es exactamente la de Peter Parker. Además de que podemos ver a un Spider con un traje negro que nos hace pensar en posibilidades como Miles Morales, Cosmis Spider-Man, aunque en realidad se dice que se trata de un traje con magia que le podría permitir a Peter Parker ubicar las anomalías que llegaron a su mundo.

Todo esto confirma que el Spider-Man de Tom Holland no va a estar solo en esta batalla.

¿QUÉ VERSIONES DE SPIDER-MAN SON LAS QUE PODRÍAN APARECER?

Cosmic Spider-Man

Esta película es una gran oportunidad para presentar a Cosmic Spider-Man, también conocido como Captain Universe, quien está considerado como la versión más poderosa del personaje.

Cosmic Spider-Man aparece en Acts of Vengeance, cuando Peter Parker absorbe un poder conocido como la Fuerza Enigma, que multiplica sus poderes y más habilidades. Su sentido arácnido es tan poderoso, que puede ver a través del tiempo y el espacio, puede volar a la velocidad de la luz, manipular la materia y muchas otras cosas más que serían muy útiles con el multiverso.

Con la aparición del traje negro, el mismo Peter Parker podría convertirse en esta versión de Spider-Man.

Patton Parnel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tim (@dcandmarvelknowledge)

Esta es una versión bastante oscura y tenebrosa de Spider-Man, pero sabemos que Marvel va a estar apostando por el terror en el futuro (como con la secuela de Doctor Strange), así que hay lugar para este personaje.

Parnel es básicamente opuesto a Peter Parker y su forma física surge porque, después de ser picado por la araña, es capaz de transformarse en una criatura con forma de araña con ocho ojos y colmillos con una red orgánica (no tecnológica) y, aunque no vive mucho, logra comerse a varias personas e implantar bebés araña en su pareja.

Miles Morales

Ya tuvimos a Miles Morales en una película animada, que es de las mejores cosas que han salido del mundo de Marvel, y ahora es un buen momento para agregarlo al MCU. Miles es la segunda versión más popular de Spider-Man y es un adolescente que se convierte en el héroe arácnido después de que Peter Parker desaparece de su mundo.

Spider (Earth-15)

Este personaje es una especie de combinación entre Spider-Man, Deadpool y Carnage, y es un sociópata asesino que es condenado a varias cadenas perpetuas por sus crímenes. No es un héroe, sino que nos da una oportunidad de ver al personaje convertido en un villano con un sentido del humor muy particular.

Spider-Man 2099

Esta versión existe en un universo paralelo, donde Miguel O´Hara se convierte en Spider-Man después de que combina su ADN con el de una araña. Los poderes de O´Hara son un poco diferentes, cuenta con telepatía, fuerza sobrehumana, velocidad y tiene colmillos que puede usar para inmovilizar a sus enemigos, además de que tiene una telaraña orgánica y otras habilidades que podrían ser muy útiles.

LOS VILLANOS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Los confirmados:

Electro

¿Dónde salió antes? The Amazing Spider-Man 2

Jamie Foxx dio vida a Electro en la película de Andrew Garfield de 2014 y, a diferencia del resto de los villanos de No Way Home, él se adelantó a Marvel y confirmó que sería parte del proyecto, con una foto que además alimentó las teorías de que Garfield y Tobet Maguire aparecen. El trailer parece mostrar el rayo de Electro, pero se dice que será una versión un poco diferente (y mejorada) a la que vimos antes.

Doctor Octopus

¿Dónde salió antes? Spider-Man 2

Alfred Molina se convirtió en el Dr. Otto Octavius, aka Doctor Octopus, en la segunda película de la saga de Tobey Maguire, que se estrenó en 2004. El villano es uno de los tres principales confirmados para No Way Home e incluso pudimos ver elementos de su famoso traje metálico en el trailer. La presencia de este personaje también le da credibilidad a la teoría de que los Sinister Six podrían tener su propia película en el futuro.

Green Goblin

¿Dónde salió antes? Spider-Man 3

Willem Dafoe se convirtió en Norman Osborn/ Green Goblin en la tercera película de Sam Raimi, que nos mostró un poco del origen del villano y sus problemas con Spider-Man. El personaje de Dafoe está confirmado para No Way Home e incluso hay una muy pequeña figura de él en el poster oficial, que elimina todas las dudas de su aparición en el proyecto, aunque no sabemos cómo es que va a terminar unido a Electro y Doctor Octopus.

Sandman

¿Dónde salió antes? Spider-Man 3

El primer trailer de No Way Home dejó a muchos fanáticos pensando que el villano podría aparecer en la película. Se vio una especie de tormenta de arena y eso se tomó como una pista de que el personaje de Thomas Haden Church, quien lo intentó en 2007, se unirá a la batalla. El segundo trailer finalmente confirmó la llegada del personaje, por medio de una tormenta todavía más grande, donde se ve una silueta de su cara formada por arena.

LOS QUE PODRÍAN APARECER:

Vulture

¿Dónde salió antes? Spider-Man: Homecoming

Michael Keaton interpreta a Adrian Toomes, mejor conocido como Vulture, y fue el primer gran enemigo al que se enfrentó Tom Holland en sus películas como Spider-Man. Sabemos que el personaje aparecerá en Morbius, con Jared Leto, por lo que muchos creen que también podría tener un pequeño papel aquí, que lo conecte de forma más directa y clara con los Sinister Six.

Mysterio

¿Dónde salió antes? Spider-Man: Far From Home

Interpretado por Jared Leto, Mysterio pasó de ser aliado a villano, y llevó a cabo el plan que dejó expuesto a Peter Parker como la figura detrás de Spider-Man. No hay señales o pistas de que Quentin Beck podría volver, pero existe la teoría de que fingió su muerte y que usó a Spider-Man para poder llevar a cabo algo más grande y macabro.

The Lizard

¿Dónde salió antes? The Amazing Spider Man

Rhys Ifans dio vida al Dr. Curt Connors, aka The Lizard, en la primera película de Andrew Garfield como Spider-Man, que fue dirigida por Marc Webb y se estrenó en 2012. Tampoco se ha confirmado la aparición del actor en No Way Home, pero se dice que esa pequeña escena del primer trailer de No Way Home, donde se ve a Spidey peleando contra una figura misteriosa, podría ser la señal de que vamos a verlo aquí.

Venom

¿Dónde salió antes? Spider-Man 3 / Venom

Ahora que Tom Hardy interpreta a Venom, y que su universo se está expandiendo, hay quienes dicen que el villano podría aparecer en No Way Home, incluso en una posible escena post créditos que conecte los universos de Sony y Disney, lo que permitiría que Tom Holland aparezca en una tercera parte de la saga del famoso villano.