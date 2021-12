"Spider-Man No Way Home", ¿por qué es la película más esperada del año?

"Spider-Man No Way Home", ¿por qué es la...

La fiebre por "Spider-Man: No Way Home": teorías del spiderverse, regreso de personajes y más, todo lo que debes saber de la película más esperada del 2021 (FOTO YOSOITU)

Las películas del Universo Cinematográfico de Marvel revivieron el amor por los superhéroes de los cómics, tanto que se han convertido en todo un fenómeno entre el público, incluso entre personas que no acostumbraban disfrutas de las historias de Stan Lee.

Desde la saga de "Avengers" no se veía un fanatismo tan grande por una película de ciencia ficción como lo está mostrando la expectativa por "Spider-Man: No Way Home", la próxima cinta protagonizada por Tom Holland quien da vida al tercer Spidey de la pantalla grande, los primeros interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield en distintas trilogías.

Desde que Marvel puso en la mesa el tema del multiverso en las historias de sus superhéroes, cada filme esconde detalles que revelan información de las próximas películas, pero nada ha elevado tanto las expectativas como "Spider-Man: No Way Home" que desde su primer tráiler despertó la posibilidad de ver a los Hombre Araña de Tobey Maguire y Andrew Garfiel luchar mano a mano junto al Peter Parker de Tom Holland.

"No Way Home" es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (porque Spider-Man: Into the Spider Verse no es oficialmente MCU) que explora el Multiverso, después de que Loki lo hiciera en su serie, lo que significa que varias líneas del tiempo y sagas se van a unir en un solo lugar.

Villanos como Electro, Doctor Octopus, Sandman y Green Goblin, que habían aparecido antes en las primeras dos trilogías del arácnido de Queens, se van a enfrentar al Spider-Man de Tom Holland, quien, en un intento por recuperar su privacidad, termina arruinando un hechizo de Doctor Strange y abriendo una puerta para que los personajes de otros "mundos" entren al suyo.

"NO WAY HOMRE" A SIMPLE VISTA

El primer tráiler de "Spider-Man: No Way Home" mostró un poco de los problemas a los que se enfrentará Peter Parker, pero el segundo lo dejó todavía más claro. Strange le explica a la araña que algunos visitantes llegaron de otras líneas del tiempo y que muchos de ellos tienen que morir en manos del Hombre Araña porque ese es su destino, pero ese no es el único problema, Peter tiene que resolver su situación después de haber sido incriminado por Misterio, debe enfrentarse a varios villanos y también debe lidiar con la llegada de algunas variantes.

¿EL SPIDERVERSE ES UNA REALIDAD? LAS TEORÍAS ALREDEDOR DE "NO WAY HOME"

TRES SPIDER-MAN LUCHANDO MANO A MANO

Más de un año de teorías y la que toma fuerza es esta, los fans aseguran que en esta nueva entrega cinematográfica de Spider-Man veremos a Andrew Garfield y Tobey Maguire enfundarse nuevamente en su traje rojo y azul del arácnido de Marvel. A pesar de que los actores han negado en cada oportunidad su participación en la nueva película de Tom Holland, muchos creen que es una mentira y su participación sería el secreto mejor guardado de Sony Pictures

La teoría señala que los Spider-Man de Maguire, Garfield y Holland lucharán mano a mano contra la fractura del universo que provocó el Dr. Strange. En este escenario propio del multiverso, los tres superhéroes luchan contra los villanos del pasado y el futuro, algo que parece posible si tenemos en cuenta las intenciones de Sony y lo contado al final de Loki donde se fragmenta la línea de tiempo sagrada en múltiples realidades y vertientes.

Realmente hay un plan. Creo que quizá ahora se esté aclarando a la gente a dónde nos dirigimos y creo que cuando se estrene Spider-Man: No Way Home, se desvelará aún más. Lo genial es que tenemos una excelente relación con Kevin Feige. Tenemos un increíble arenero donde jugar. Queremos que las películas de Marvel sean enormes, porque es genial para nosotros y nuestros personajes Marvel, y creo que sucede lo mismo por su parte. Pero tenemos una gran relación. Hay un montón de oportunidades y creo que van a suceder, explicaba el mismísimo Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group.

Si los villanos de cada trilogía volverán para esta entrega de la pantalla grande, realmente parece posible ver a los tres Spider-Man de regreso. Quizá no sean los grandes protagonistas o su participación con Holland no será la gran secuencia, pero cualquier tipo de cameo o aparición concreta apunta a una de las cartas que Marvel y Sony tienen bajo la manga, las productoras tienen toda una baraja nueva para sorprender a los fans en esta nueva etapa creativa del superhéroe de Queens.

MATT MURDOCK APARECERÁ EN LA PELÍCULA

Esta teoría circuló por semanas en internet y ahora es un hecho, Daredevil / Matt Murdock interpretado por Charlie Cox estará en la película "Spider-Man: Sin camino a casa". Cabe aclarar que en esta ocasión Matt Murdock no usará el disfraz de Daredevil, pero sí revelará sus extraordinarias habilidades.

La película comenzará después de los eventos de "Spider-Man: Lejos de casa", por eso Peter Parker tendrá tantos problemas con la justicia. Ya que lo acusan de una serie de crímenes, es ahí cuando Matt Murdock tendrá su triunfal participación, será el abogado de Peter Parker y así es como Marvel reintroducirá al superhéroe de Cox de vuelta al multiverso.

LA TEORÍA DE DOCTOR STRANGE COMO VILLANO, EL MEPHISTAZO

¡El Doctor Strange es Mephisto! Bueno, calma. Sabemos por el tráiler que el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, que volverá a participar en una película de Marvel antes de su aventura cinematográfica prevista para el año que viene.

Strange es vascamente el culpable de todo el caos en esta película, ya que el realizó el hechizo para que todo el mundo olvide quién está bajo la máscara de Spider-Man. Pero muchos piensan que no será un simple accidente de Strange sino un problema creado totalmente a propósito por el mismísimo Mephisto quien habría robado la identidad del Dr. Strange, un evento que dictan los comics como el famoso "mephistazo".

Hablamos del evento One More Day, algo que sucedió tras Civil War, justo cuando el bueno de Peter Parker revelaba su identidad secreta al posicionarse a favor de la ley de registro de superhéroes impulsada por Iron Man. Aquello hizo que muchísimos villanos fueran directamente no únicamente a por el trepamuros, sino a por sus seres queridos. La tía May fallecía, sus amigos estaban en constante peligro y Spider-Man lo pasó muy mal. Mephisto, el demonio de las artes oscuras, un ser malo, manipulador y realmente traicionero, decidió ofrecerle la oportunidad de salvar a su tía y hacer que todo el mundo se olvidase de quién era a cambio de perder su matrimonio con Mary Jane. En otras palabras: Peter Parker hizo un pacto con el diablo.

Gracias a esto se reescribió la continuidad del personaje, Parker volvió a ser el Hombre Araña en secreto y su tía sobrevivió. Nada de lo ocurrido pasó. Según lo que hemos visto en el tráiler, parece que el hechizo de Strange tendrá consecuencias parecidas. Es así como podría llegar el "mephistazo" a la pantalla grande.

LA TEORÍA DE LOS SEIS SINIESTROS

La teoría de los Seis Siniestros afirma que en la película aparecerán los seis icónicos villanos de todas las películas de Marvel basadas en Spider-Man, es decir, aquellos que aparecieron en las producciones protagonizadas por Tobey Maguire, Adrew Garfield y Tom Holland.

De momento, es la teoría más sólida ya que es lo que nos han presentado en los dos tráilers. El Dr. Octopus de Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe unen su fuerzas para aniquilar al Hombre Araña.

Es decir, sabemos que el Dr. Octopus de Alfredo Molina y el Duende Verde de Williem Dafoe aparecerán como enemigos, el teaser lo deja muy claro, y los rayos que surgen en varios planos deja en claro la aparición de Electro de Jamie Foxx. Sin embargo, siguiendo esta corriente de pensamiento, el héroe de Tom Holland tendría que enfrentarse también con el Hombre de Arena, Lagarto o Mysterio. Este último ha fallecido, lo dejó claro la anterior secuela, y el Lagarto también parece haber sido derrotado en las cintas de "The Amazing Spider-Man". En los cómics y en el cine de superhéroes las muertes hay que cogerlas con pinzas, y más cuando se abren la puerta a multiversos, pero olvidamos una variante muy tangible: el Buitre.

QUIÉN ES QUIÉN EN "SPIDER-MAN: NO WAY HOME"

El cast oficial de la película incluye a los ya conocidos Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, Zendaya como MJ, Jacob Batalan como Ned Leeds, Tony Revolori como Flash Thompson, Marisa Tomei como la tía May, J.K Simmons como Jonah Jameson y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

Las "nuevas" caras en la nueva película de Marvel y Sony son Jamie Foxx quien regresará en su papel de Electro de "The Amazing Spider-Man 2". Alfred Molina quien fue Doctor Octopus en "Spider-Man 2", Willem Dafoe y su épico personaje del Duende Verde, al igual que el personaje de Sandman, interpretado por Thomas Haden Church; Charlie Coxx como Matt Murdock/Daredevil y Lizard también hará una presentación, pero aún no se confirma cuál es su papel.

LA FIEBRE DE "SPIDER-MAN NO WAY HOME"

Las altas expectativas que rodean la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel provoca un miedo inminente ante los spoilers, es decir, nadie quiere que le cuenten como es la gran escena si aparecen los tres Spider-Man, es por eso que el mundo se volvió loco cuando salieron a la venta los boletos para el estreno de la película.

Las páginas de las principales cadenas de cine en México colapsaron el día que salieron a la venta los boletos para "Spider-Man: No Way Home", en los cines había filas interminables de personas que buscaban boletos para el primer día que se va a proyectar la película.

#Viral



Se agarran a golpes en cine de #Cuernavaca por jóvenes que se querían meter a la fila en la preventa de Spider-Man: No Way Home, la cinta más esperada del año.



¿Qué opinas? pic.twitter.com/NM54ChXzMl — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 29, 2021

Los boletos para la nueva cinta de Tom Holland y Benedict Cumberbatch se agotaron en cuestión de minutos y la gente estaba discpuesta a todo para conseguirlos, unos fans incluso se agarraron a golpes en la fila de una taquilla de cine en Morelos.

En sitios de compra-venta como Mercado Libre los boletos para el estreno de la nueva entreda de Spidey llegaron a cotizarse hasta en 15 mil pesos, un boleto que comúnmente suele rondar entre 60 y 100 pesos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA NUEVA PELÍCULA DE SPIDER-MAN?

"Spider-Man: No Way Home" llegará a los cines el próximo 15 de diciembre en México ya que la popular función de media noche fue cancelada como medida de precaución ante la pandemia de covid-19. Es un hecho que para ese fin de semana cualquier cine será un caos, si no tienes boletos para verla y le tienes miedo a los spoilers, lo mejor será desconectarte totalmente de las redes sociales.

(Aline Núñez)