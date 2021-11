"Spiderman: No Way Home" adelanta su fecha de estreno en México

"Spiderman: No Way Home" adelanta su fec...

A través de sus redes sociales, Sony Pictures reveló la nueva fecha de estreno de "Spiderman: No Way Home" en México (FOTO TOMADA DE IG @sonypicturesmx)

"Spiderman: No Way Home" es una de las películas más esperadas en las salas de cine de México y del mundo por la expectación que ha causado la posible participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

¿QUÉ AVENGERS SERÍAS? TU SIGNO DEL ZODIACO LO REVELA

Faltan pocas semanas para que los fans de "Spiderman" disfruten de una nueva entrega del superhéroe arácnido del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se tenía previsto que "Spiderman: No Way Home" llegara a las salas de cine el próximo 16 de diciembre, sin embargo, esto no será así.

A través de sus redes sociales, Sony Pictures reveló que "Spiderman: No Way Home" se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021 en México.

La preventa de boletos para "Spiderman: No Way Home" comenzará el 29 de noviembre a través de la cadena Cinepolis.

REVELAN EL TRÁILER DE LA PELÍCULA "NIGHTMARE ALLEY" DE GUILLERMO DEL TORO

(Ann Ventura)