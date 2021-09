Star Plus llega a Latinoamérica: todo sobre la nueva plataforma de streaming

Star Plus llega a Latinoamérica: todo so...

Una nueva plataforma de streaming llega a Latinoamérica para hacer más fuerte la competencia entre Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, entre muchos otros. Te contamos que hay de nuevo su catálogo, precios y más detalles interesantes sobre le nuevo servicio de series y películas online.

La industria del entretenimiento se revolucionó cuando pusieron al alcance de un clic nuestras series y películas favoritas, las plataformas de streaming son todo un éxito pues nos brindan historias clásicas y nuevas aventuras en pantalla sin limitantes de horario ni molestos comerciales, además de que suscribirse a una de estas apps es mucho más económico que contratar un servicio de televisión por cable.

¿CASI NO USAS HOTMAIL? DEBERÁS HACER ESTO PARA QUE NO ELIMINEN TU CUENTA

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE STAR PLUS?

Star+ o Star Plus, es una nueva plataforma de streaming perteneciente a The Walt Disney Company. A diferencia de Disney+, este proyecto apuesta por el público adulto pues su principal atractivo es que tendrá las 32 temporadas de "Los Simpson".

Tenemos muchas expectativas, el año pasado rompimos el hielo en el negocio del streaming a lo largo de la región, con Disney +, un producto icónico para nuestra compañía con las marcas de contenido más reconocidas como Disney, Marvel, Star wars, National geographic, ente otras; aprendimos muchísimo y tuvimos excelentes resultados. Star+ viene para complementar nuestra estrategia con un contenido dirigido a las audiencias adultas, mientras que Disney es para nuestro público infantil, explicó Natalia Scalia, SVP, Head of Direct-to-Consumer, The Walt Disney Company Latin America.

Además, resaltó que este nuevo servicio de streaming también ofrece el catalógo completo de Fox, en lo que respecta a películas y series, así como su propuesta deportiva con ESPN.



Esto genera una gran combinación, que nos permite tener grandes expectativas, aunado a Disney +, lo que nos permite tener un gran lugar en los hogares de América Latina.

Otro de los objetivos principales de Star Plus son las series creadas en América Latina.



Es cierto que el contenido internacional es muy bien recibido, pero el streaming abrió este apetito o interés por contenidos más específicos y con una mirada mucho más amplia. La gente está más abierta a encontrar nuevas historias, pero sobre todo historias que lo representen, es ahí donde nuestro contenido local tiene que cumplir. Es parte del deber de Disney, el contar historias y hacer buen contenido, y eso nos dará los resultados, explicó Scalia.

MUERE TOMIII 11, EL PEQUEÑO YOUTUBER CHILENO QUE SE ROBÓ EL CORAZÓN DE INTERNET

¿QUÉ VER EN STAR PLUS?



Internacionales

Encontramos "Only murders in the building", la cual es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y que de pronto se encuentran envueltos en uno. También podremos ver "Love, Victor"; ambas desde hoy.

Latinas

"Impuros" de Brasil, "Terapia alternativa" de Argentina, y de México encontramos "No fue mi culpa", que narra historias sobre feminicidios, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen; está última llegará el 17 de septiembre.

Animadas

Además de "Los Simpson", encontremos clásicos como "Futurama" y "Family guy". Además de "Bob´s Burgers", "Ducanville", "American dad!"; todas ellas disponibles desde hoy. También se podrá ver "Solar opposites", la cual estará en la plataforma a partir del 29 de septiembre.

NETFLIX PREPARA CATÁLOGO DE VIDEOJUEGOS DE SUS SERIES MÁS EXITOSAS

Las favoritas

El catlogo de Star+ también incluye series que se han convertido en clásico de la televisión como "The walking dead", "American Horror story", "Big sky", "Genius:Aretha", "A teacher", "Grey´s Anatomy", "This is us", entre muchas otras. También se verá la última temporada de "Pose", la cual llegará el 15 de septiembre.

Otros

Star+ también tiene una gran propuesta en películas, recordemos que cuenta con todo el catálogo de 20th. Además, el mismo día del estreno se podrán ver largometrajes como "Nomadland", que recientemente ganó el Óscar a Mejor película. También estarán disponibles "Judy" y "Amigos de vacaciones".

Estreno. La nueva plataforma de streaming llega este 31 de agosto, a poco menos de un año de que llegara Disney +, su hermano mayor

¿Cuánto cuesta?

La mensualidad es de 199 pesos, y la anualidad de mil 999 pesos. También ofrecen un paquete llamado Combo, el cual incluye Star+ y Disney+, con un costo de 249 pesos al mes por ambos servicios

Características. Los suscriptores podrán disfrutar del contenido hasta en cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, además de configurar siete perfiles diferentes

ESPN. En el ámbito deportivo, los usuarios podrán ver diversos eventos deportivos al mismo tiempo, además de que tendrán la oportunidad de repetir las jugadas.

(Aline Núñez)