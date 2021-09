¿Te atreves? Empresa paga 1,300 dólares por ver películas de terror

Si de plano no le tienes miedo a nada, esta oportunidad es para ti, una empresa paga 1,300 dólares, aproximadamente 26 mil pesos mexicanos, por ver películas de terror durante 10 días.

FinanceBuzz investigará si el presupuesto de una película de terror puede determinar su éxito con el público.

LAURA BOZZO PIERDE DEMANDA CONTRA GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA

El valiente seleccionado será sometido a un análisis de frecuencia cardiaca para conocer qué tanto miedo producen las 13 películas más aterradoras de la historia del cine.

El elegido será sometido a este estudio del 9 al 18 de octubre con la temática de Halloween. El análisis dará a conocer si las películas de bajo presupuesto pueden generar igual o más miedo que aquellas que tienen un presupuesto mucho más alto.

Además, de los 1, 300 dólares el feliz ganador se llevará un Fitbit y una tarjeta de regalo de 50 dólares para cubrir los costos de alquiler de las películas.

Las películas que el participante tendrá que ver son: "Saw", "Amityville Horror", "A Quiet Place", "A Quiet Place 2", "Candyman", "Insidious", "The Blair Witch Project", "Siniestro", "Get Out", "The Purge", "Halloween" 2018, "Actividad Paranormal" y "Annabelle".

Los interesados deben enviar su solicitud antes del 26 de septiembre a la medianoche, el candidato será seleccionado antes del 1 de octubre, desafortunadamente debes vivir en Estados Unidos y ser mayor de 18 años.

Otra atractiva oferta es la de DISH Network, en la que el participante tendrá que ver películas de Stephen King, la empresa también ofrece 1, 300 dólares.

ESTA ES LA MÁS ATERRADORA Y POCO CONOCIDA PELÍCULA DE STEPHEN KING ¿DÓNDE VERLA?

DISH Network proporcionará un Fitbit para rastrear la frecuencia cardíaca, un kit de supervivencia que contiene una manta, palomitas, dulces y algo de parafernalia de Stephen King para preparar el escenario perfecto.

Las películas son "Carrie" (original o remake de 2013) "Children of the Corn" "Christine" "Creepshow" "Cujo" "It" (original o remake de 2017) "It: Capítulo dos" "Miseria" "La niebla" "Pet Sematary" (versión original o nueva de 2019) "Lote de Salem" "El resplandor" Y "Doctor Sueño".

(Ann Ventura)