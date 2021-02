Terror, animación y drama; Festival de Cine Japonés 2021 en línea

Debido a la pandemia el Festival de Cine Japonés 2021 (JFF) se podrá disfrutar en línea.

Las películas son completamente gratuitas y con subtítulos en español. La fecha límite para poder verlas sin salir de casa es el 14 de febrero.

A través de la página https://jff.jpf.go.jp/ se proyectan títulos clásicos, contemporáneos y experimentales desde el pasado 5 de febrero.

El Festival de Cine Japonés comenzó en 2016, y solo llegaba a 10 países de Asia y Australia. Ahora los filmes se pueden ver en 20 países incluyendo México y Brasil, como los únicos países latinoamericanos.

Si quieres disfrutar del cine japonés lo único que tienes que hacer es: entrar al sitio oficial del Festival de Cine Japonés y registrarte con un correo electrónico.

Es importante que sepas que, desde la hora y fecha de su estreno, los largometrajes estarán disponibles hasta 24 horas después.

10 de febrero

"Railways"

"Ecotherapy, getaway holiday" (Viaje a la cascada; drama)

"Norman the snowman-on a night of shooting stars" (Norman el muñeco de nieve en una noche de estrellas fugaces; animación)

11 de febrero

"Tokyo Marble Chocolate" (Animación)

"Café Funiculi Funicula" (Antes de que el café se enfríe; drama y fantasía)

"The girl from the other side" (La pequeña forastera; animación)

12 de febrero

"0.5 mm" (Drama)

Documental: "Tsukiji wonderland"

"Moon of a sleepless night" (Luna de una noche de insomnio; animación)

13 de febrero

"Dance with me" (Baila conmigo; comedia musical)

"The great passage" (El gran paso; drama y romance)

"Li´l spider girl" ( La pequeña niña araña; animación)

14 de febrero

"Little night, little love" (romance y drama)

"Our 30-minute session" (30 minutos antes del adiós; romance)

Con información de El Heraldo

(Ann Ventura)