Tesoro perdido: ¿los huevos de Cleopatra de "Alerta Roja" son reales?

La nueva película de Netflix, "Alerta Roja", puso a padecer al buscador de Google, la cinta protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds causó revuelo entre los usuarios de la plataforma por presentar la misteriosa historia de un tesoro egipcio, los huevos de oro de Cleopatra; aquí la verdad detrás que esconde la nueva historia de la plataforma de streaming

"Alerta Roja" nos presenta la historia de uno de los tesoros más valiosos de la Cleopatra, en la trama de Netflix se dice que tres huevos de oro ornamentados con joyas pertenecieron a la reina egipcia y su valor es tal que se desarrolla toda una disputa entre dos ladrones de arte y las autoridades por encontrarlos y coleccionarlos.

Captura de YT: Netflix Latinoamérica

¿LOS HUEVOS DE ORO DE CLEOPATRA EXISTEN?

La cinta dirigida por Rawson Marshall Thurber inicia con el antiguo relato sobre el romano Marco Antonio quien le regaló a Cleopatra tres figuras de oro en forma de huevo cubiertas de las piedras preciosas más exóticas del mundo, en "Alerta Roja" señalan que esta historia es un mito que se remonta al año 1907, cuando un granjero encontró un par de ellos, y quedaría por descubrir el paradera del tercero.

Una de las grandes características del antiguo reino egipcio es la gran riqueza que poseían sus faraones, tan solo las tumbas de aquellos líderes eran contruidas con años de anticipación y una vez muertos se les encerraba en aquellas pirámides con cientos de cámaras secretas donde se guardaban sus tesoros más valiosos.

El realismo en la trama, a expensas de que abiertamente es una ficción, hace que muchos investiguen sobre los huevos de Cleopatra. Sin embargo, lamentamos decirte que la historia de los huevos de Cleopatra es completamente falsa, y sencillamente funciona como el motor de la película.

En entrevista para The Wrap, el productor de la película Hiram García habló sobre la situación, pues mucha gente en el set llegó a pensar que se trataba de una tercia de reliquias reales, pero todo salió de la imaginación del guionista Rawson Marshall Thurber.

Una de las cosas más divertidas del campo cuando lo llevamos por la ciudad es que se le ocurrió la configuración completa que se escucha en la parte superior de la película, y durante el lanzamiento tiene una configuración increíble en la que hace este pequeño y fascinante viaje. a través de la historia, explicó García a TheWrap.

"Al final del discurso siempre surgía lo mismo que era, 'No tenía ni idea de todo el asunto de Cleopatra', y con un gran ritmo cómico siempre decía: 'Oh, me lo inventé todo'. Tiene una historia de fondo tan bien concebida que desearías que fueran reales, pero no, fueron totalmente inventados. Es una idea muy divertida que se le ocurrió", agregó. De modo que no existen los huevos ni están esperando por ser desenterrados en algún lugar del antiguo Egipto.

(Aline Núñez)