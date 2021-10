"The Batman", "Flash" y más: estos son los adelantos que reveló DC FanDome

A surtirnos de palomitas y botanas, el DC FanDome reveló que su universo de superhéroes está creciendo a pasos agigantados, las películas "The Batman, "Suicide Squad", "The Flash" y muchas otras producciones están a la vuelta de la esquina y Warner Brothers lo demostó con los tráilers y detrás de escena de las cintas y series que conquistarán la pantalla el próximo año.

Parte de lo que se revelo en este magno evento dedicado a los amantes del universo de DC Cómics fuer un vistazo más detallado de Robert Pattinson en el traje del murciélago de Ciudad Gótica, el actor protagonizará "The Batman" junto a Zoë Kravitz como Gatubela. Además de los primeros adelantos de "Shazam! Fury of the Gods" y de Aquaman and the Lost Kingdom

En materia de television DC FanDome sorprendió al público con una imagen renovada de Barry Allen, el super héroes más veloz del mundo lucirá sus característica botas amarillas en la próxima temporada de "The Flash". Así mismo Warner hizo oficial la despedida de "Supergirl" con Melissa Benoist y varios actores que han aparecido en ella a lo largo de sus temporadas,

De lo nuevo para la pantalla chica será la serie animada de Harley Quinn, la cual estará enfocada al público adulto. Además del anuncio de que "Días de invierno" fue renovada para una cuarta temporada.

LA PUESTA GAMER DE DC COMICS

No podía faltar el lado gamer de DC comics, la compañía presentó los tráilers de "Gotham Knights" y "uicide Squad: Kill the Justice League", que han desatado la locura entre los gamers de corazón por lo bien que se ven, y que de hecho se pueden encontrar comentarios donde más de uno ya está considerando adquirir las nuevas consolas solo para poder jugar esos títulos desde casa.

LA APUESTA DEL UNIVERSO DC EN CINE Y SERIES

Black Adam

Dwayne Johnson dio inicio al evento de DC con una breve introducción en la que explicó que Black Adam finalmente inició su proceso de post-producción con el director Jaume Collet-Serra y prometió que será una película que nos volará la cabeza. De hecho, algo que llamó la atención es que se refirió a ella como "la película con las mejores escenas de acción que he hecho", y conociendo la carrera que ha tenido el ex luchador, no cabe duda que cada segundo de espera valdrá la pena y dio gusto verlo emocionado por este proyecto al que le ha dedicado tantos años.

Aquaman and the Lost Kingdom

Hay expectativas muy altas para la secuela de Aquaman, la película más taquillera de todo el DCEU, y su detrás de escenas mostró un primer vistazo al regreso de los actores Jason Momoa, Amber Heard y Yahya Abdul-Mateen II, quienes volverán a interpretar a Aquaman, Mera y Black Manta, respectivamente. Además de varios artes conceptuales que dejan ver los entornos en los que la historia tendrá lugar, notamos cambios en el protagonista, quien ahora llevará un traje de sigilo y un nuevo aspecto en Black Manta que lo hace ver más amenazante en comparación con la entrega anterior.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Con un nuevo adelanto del videojuego que llegará en 2022 a PlayStation 5 y Xbox One, esta nueva entrada de Rocksteady Studios en la extremadamente popular serie Batman: Arkham sorprendió al público de DC FanDome al decidir mostrar menos sobre el estilo del gameplay para enfocarse más en su lado cinemático. De esta manera pudimos ver una parte de la animación que aparecerá en el producto, incluyendo un Superman que se ve bastante oscuro y apariciones de personajes como Harley Quinn, King Shark y El Pinguino.

Peacemaker

Si creyeron que El escuadrón suicida fue una película bastante loca, la serie protagonizada por John Cena, nuevamente en el papel de Peacemaker, parece que la superará si juzgamos por el nuevo clip que presentó en DC FanDome. En palabras de James Gunn, él no puede creer que DC lo haya dejado filmar esa serie, que tendrá un total de 8 episodios con 5 dirigidos por él. No se sabe si habrá más de una temporada o si será lanzada como una miniserie, pero de cualquier manera sigue la línea de la película y del "grandísimo idiota" que es el personaje principal.

The Flash

Uno de los proyectos más esperados del futuro catálogo de Warner Bros. es The Flash, la película protagonizada por Ezra Miller que sacudirá el universo (y el multiverso) de la franquicia. En la edición anterior de DC FanDome se mostraron artes conceptuales del nuevo traje del superhéroe además de un vistazo al Batman de Michael Keaton, pero en esta ocasión sorprendieron con un adelanto en video donde pudimos ver a más de un Barry Allen, un vistazo rápido a Supergirl y a Keaton con el traje del Caballero de la Noche.

Gotham Knights

Otro de los videojuegos que planea lanzar la compañía es Gotham Knights, el cual está siendo desarrollado por WB Games, la división de videojuegos de la compañía. Se trata de un juego de rol de acción que presentará a una Ciudad Gótica muy interactiva debido a que es de mundo abierto, lo que permitirá a los jugadores recorrer cuanto deseen de una forma muy dinámica. Cuenta con la aparición de varios miembros de la batifamilia así como también de villanos conocidos del Hombre Murciélago. Su adelanto sirvió también para mostrar un vistazo a la misteriosa Corte de los Búhos, popularizada en los últimos años gracias a los cómics escritos por Scott Snyder.

Titans, temporada 3

El tráiler final de la temporada 3 de Titans llegó con la gran noticia de que la serie ha sido renovada para una cuarta temporada. El nuevo material fue presentado por Brenton Thwaites, el actor que interpreta a Nightwing, y además de escenas interesantes que se compaginan muy bien con lo visto en anteriores tráilers, hubo un momento gracioso en el que se revela que la clave de acceso a la Mansión Wayne es nada más y nada menos que "Selina Kyle".

Shazam! Fury of the Gods

El vistazo oficial a la secuela de ¡Shazam! fue de lo más completo en presentarse en esta DC FanDome. El material permitió ver a la familia de superhéroes con los trajes y por primera vez a Helen Mirren y Lucy Liu metidas en sus personajes. Cabe destacar que interpretarán a Hespera y Kalypso respectivamente, y tanto sus trajes como varios sets de filmación que aparecen en el video nos permiten ver que la furia de los dioses es real, y que esta nueva película tomará en cuenta muchos elementos de la mitología en su historia.

The Batman

Para cerrar con broche de oro, el director Matt Reeves junto a los actores Robert Pattinson y Zoe Kravitz conversaron un poco sobre el reinicio del Hombre Murciélago en la pantalla grande, no sin antes mostrar un extenso detrás de escenas donde pudimos ver más de la acción que ocurrirá en la adaptación además de ver a los dos actores como Batman y Gatúbela, respectivamente. Al final del panel, cuando parecía que eso iba a ser todo, se presentó un nuevo tráiler oficial en el que se aprecia mejor la cinematografía de The Batman , así como la presencia de El Acertijo, el cual sigue siendo uno de los más grandes misterios de la película.

(Aline Núñez)