"The Good Doctor": todo lo que debes saber sobre la cuarta temporada

Los seguidores de "The Good Doctor" saben que su protagonista, Shaun Murphy, no es solo el residente autista y con síndrome del sabio que vieron en la primera temporada y que buscaba ganarse un lugar en un hospital donde no era bienvenido. La tercera entrega de la serie estadounidense se encargó de dejar en claro que Murphy ha crecido y aprendido, mostrando nuevos aspectos de la vida del particular cirujano.

El nuevo ciclo se grabó bajo los protocolos sanitarios por el covid-19 e inicialmente se esperaba su estreno para septiembre del año pasado. Esos planes, como tantos otros, se postergaron y finalmente debutó en Estados Unidos el 2 de noviembre pasado, mientras su arribo a Latinoamérica, será hoy, 9 de abril, por Amazon Prime Video.

"THE GOOD DOCTOR" ABORDARÁ EL TEMA DE LA PANDEMIA

Escribir una serie basada en medicina real, en medio de una pandemia, obligó a los guionistas a replantear las ideas que tenían en mente sobre la continuidad de la ficción. Así, decidieron reconstruir la experiencia de los servicios médicos en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Los primeros segundos de los dos primeros episodios tienen un mensaje en la pantalla que dice: "Este episodio de ´The Good Doctor´ es una historia inventada sobre una batalla real que aún se libra. Honre a los héroes: médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea, muchos de los cuales han dado la vida. Haz tu parte. Usa una mascarilla".

El creador de la serie, David Shore, dijo estar comprometido con continuar explorando cómo se vive la pandemia, pero de forma "más individual", puesto que, a su criterio, se debería mostrar "cuáles con las reacciones y consecuencias entre cada miembro de una familia" ante la crisis, pues eso logra "generar más impacto" en la audiencia. Pero también aceptó que no podía girar todo el ciclo en base a lo mismo, entre otras cosas, porque esperaban dar "esperanza" a los televidentes y no solo lo que ellos están viviendo en la vida real actualmente.

EL ROMANCE EN "THE GOOD DOCTOR"

Aunque el arranque de la cuarta temporada es con un episodio doble sobre el covid-19 llamado "Primera línea" y la reacción del personal del San José St. Bonaventure Hospital ante la crisis, a partir del tercer capítulo hay un salto en el tiempo, donde la pandemia del coronavirus terminó. El actor Freddie Highmore le habla a la cámara y explica que como en la ficción lo peor ya pasó, no se necesitan mascarillas, pero pide a los espectadores que no dejen de usarlas y que esto es, precisamente, ficción.

Desde ahí, se desarrollan las historias que venían del ciclo anterior, como el de la doctora Claire Browne (interpretada por Antonia Thomas), que enfrenta el dolor por la prematura pérdida de Neil Meléndez (Nicholas González) y cómo Lea Dilallo (Paige Spara) logró superar sus miedos e inseguridades y reconoció lo que sentía por Shaun Murphy. "Soy una idiota por no haberlo visto, pero te quiero con todo mi corazón", le aseguró el cirujano antes de darle un beso. Esa última escena prometió a los espectadores que la nueva temporada estaría marcada por el desarrollo del romance entre el doctor con Dilallo, su eterna enamorada, y es parte de los que se desprende de los trailers promocionales, donde deben vivir inicialmente el distanciamiento social.

(Imelda Téllez)