"The Mandalorian" regresa icónico personaje en su final de temporada

"The Mandalorian" regresa icónico person...

"The Mandalorian" desata furor en final de su segunda temporada con el regreso de icónico personaje de Star Wars (FOTO TOMADA DE TWITTER)

"The Mandalorian" es la serie que ha encantado a todo fan de Star Wars y en su final de temporada nos dejó a todos boquiabiertos, algunos hasta lloraron de la emoción y es que la producción de Disney+ nos sorprendió con el increíble cameo de un legendario personaje de la franquicia, lo que despertó varias teorías y altas expectativas para la tercera temporada de la serie.

ROSCA DE BABY YODA, LA TRADICIÓN DEL DÍA DE REYES AHORA SERÁ GALÁCTICA

ALERTA DE SPOILERS

Aunque el final de temporada fue muy comentado en redes sociales, quizá lograste evadir los spoilers, si no has visto el episodio final de la segunda temporada de "The Mandalorian" te invitamos a dejar de leer para guarde la emoción para la serie.

En el último episodio se pudo ver el enfrentamiento final entre las tropas imperiales de Moff Gideon y el grupo de guerreros que buscaban liberar a Grogu, (mejor conocido como Baby Yoda) encabezado por Mando, marcando lo que sería la continuación de la tercera temporada.

HOMBRE COME POR PRIMERA VEZ CHOCOLATE Y SU REACCIÓN SE HACE VIRAL

En ´The Rescue´, Mando y su grupo entran a una nave del Imperio, en busca de su compañero. La estrategia es dividirse en grupos para abrirle el paso. Mientras los demás vencen troopers; el protagonista llega hasta Moff Gideon que tiene a Grogu.

Mando logra rescatar a Grogu, le arrebata el sable oscuro y toma a Moff Gideon como rehén. Sin embargo, se encuentra con un pelotón entero de Darth Troopers, el cual es su último obstáculo.

LEGENDARIO JEDI REGRESA EN "THE MANDALORIAN"

Jugando con la emoción de los fans, aparece un misterioso guerrero que acaba con todos los malvados robots. Al llegar a la sala de mando de la nave, revelan la identidad del guerrero Jedi. Luke Skywalker, con la imagen joven del actor Mark Hamill, aparece en el último capítulo de la temporada, dejando a todos con la boca abierta, robándonos el aliento y desatando lágrimas de nostalgia.

El protagonista de la primera trilogía de 'Star Wars' llegó para salvar a Grogu y entrenarlo, ya que se dedica a viajar por la galaxia para aprender sobre la Orden Jedi en el año 9 después de la Batalla de Yavin. El objetivo es reunir a un grupo de padawan y creará su propio templo para instruirles. Lo que significaría que Grogu podría ser el primero de esos padawan.

Otro momento que provocó el llanto de los fans fue el momento de la despedida. Mando ve alejarse a Grogu junto a R2D2 y Skywalker.

Que la fuerza los acompañe, fue lo último que dijo Luke.

"SHREK" SE CONVIERTE EN PATRIMONIO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

Ahora si, se pueden ver las dos escenas de los Skywalker en los pasillos, demostrando su fuerza.



Lo que acaba de hacer #TheMandalorian es poético. pic.twitter.com/0r4O8XuinA — Silvestre B-Shell (@ShellCarlosb) December 18, 2020

En una misma temporada tuvimos a #AhsokaTano y a #LukeSkywalker, es cuestión de tiempo para que estos 2 se reúnan o sepan de la existencia del otro.

El momento más esperado por latinoamerica unida. #TheMandalorian pic.twitter.com/UYITrEIGhN — myldepresio (@mylrandom) December 18, 2020

(Aline Núñez)