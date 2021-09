"The Medium": la aterradora cinta que se proyectará con luces prendidas

"The Medium": la aterradora cinta que se...

"The Medium" es la película de terror asiática a la que incluso entran con tapones de oídos y las luces prendidas (FOTO TOMADA DE YOUTUBE)

Recientemente se estrenó la película de terror "The Medium", misma que está causando furor en las salas de cine de Asia, pero esta ha llegado a extremos de preparar funciones con tapones de oídos y las luces encendidas para personas que no soporten la sangre y tensión psicológica que provoca.

El medio "The Korea Times" reportó que en Corea del Sur ya hay funciones con luces encendidas y tapones en los oídos en funciones selectas de esta película, además de proyecciones en pantallas LED para que den mayor luz, debido a que no todas las audiencias la han tolerado por completo.

Todo apunta a que "The Medium" se está convirtiendo en ese tipo de películas que pocos pueden terminar pero que todos se arriesgan a ver, incluso la cadena surcoreana Lotte Cinema decidió proyectarla con las luces encendidas.

La película es todo un fenómeno en la actualidad, y está causando revuelo en redes sociales, pues se especula que se pueda tratar de la película más terrorífica del año, y su tráiler ya da indicios de que pueda ser así. ¿Te atreves a verlo?

Según el sitio citado, la película está coproducida por el cineasta coreano Na Hong-jin y el cineasta tailandés Banjong Pisanthanakun. La película cuenta la historia de una niña poseída por demonios en Tailandia, y ya ganó un premio, el "Bucheon Choice Award" como Mejor Película.

La película se estrenó desde el pasado 2 de julio, y periodistas del lugar ya alertaron sobre lo que se viene. Hay esperanza a que "The Medium" llegue a América, pero no hay nada confirmado; sin embargo, por el impacto que está generando, no sería de extrañar que recorra el mundo.

"Es aterrador. Tan aterrador que casi lloro", escribe la revista Cine 21. "Es una película escalofriante. Estaba tan asustado. Mientras la veía, seguía pensando, ¿y si esas cosas aterradoras realmente suceden en ¿mi vida?" citan.

