"The Professor and the Madman", el exitoso filme del 2019 que inmortaliza el drama detrás del Diccionario Oxford

"The Professor and the Madman", el exito...

"The Professor and the Madman", conocida en Latinoamérica como "Entre la razón y la locura", el dramático filme de 2019 con el talento de Sean Penn, Mel Gibson y Jennifer Ehle (FOTO TOMADA DE WEB)

"The Professor and the Madman", el exquisito filme de 2019 que reúne el talento de Mel Gibson y Sean Penn en una alucinante historia de drama, romance y adicción a las palabras que dieron origen del Diccionario Oxford de la lengua inglesa.

Si ya terminaste de ver las películas obligadas para agarrar el hilo en la 92° edición de los premios Oscar y te quedaste con ganas de más historias que te hagan volar la cabeza, "The Professor and the Madman" debe ser la siguiente en tu lista de cosas por ver.

De acuerdo con Aleteia, "The Professor and the Madman", conocida en Latinoamérica como "Entre la Razón y la Locura", es la historia de dos hombres unidos por la palabra, obsesionados por la protección del lenguaje y la riqueza del idioma. Por un lado, tenemos a James Murray (Mel Gibson), filólogo y lexicógrafo autodidacta que se obstina en una tarea descomunal, que a muchos les parece imposible: reunir todas las palabras conocidas del inglés en el Oxford English Dictionary, no sólo con sus significados, sino con citas literarias que las avalen y con notas acerca de su uso a través de los siglos. La tarea es tan ingente que piden ayuda a los ciudadanos: que lean libros y que recojan las citas de las palabras requeridas y las envíen al domicilio de Murray.

Las peticiones de ayuda se introducen en los libros a la venta en las librerías y una de ellas llega a manos de William Chester Minor (Sean Penn), un doctor que arrastra algunos trastornos psicológicos y que permanece en un sanatorio acusado de locura. Cuando consigue que acarreen su biblioteca particular a la celda, y le sigan proporcionando libros, se convierte en el voluntario más trabajador y efectivo del Diccionario.

Su contribución es tan vasta, tan exhaustiva, que el propio Murray va a visitarlo y consolidan su amistad, cuyos pilares los puso la correspondencia entre ambos. Murray llega a considerar que se trata de un salvador enviado por Dios, dado que él y su equipo encontraban numerosas dificultades para cumplir los plazos de tiempo.

Paralelamente a la amistad y al trabajo de esos dos hombres, tenemos a dos mujeres, cuyos papeles no son menos importantes. Ada (Jennifer Ehle) es la esposa de Murray, la que le mantendrá en su sitio para que no olvide que su papel fundamental es ser un miembro de la familia, y la que le defenderá ante sus superiores cuando las cosas se pongan feas.

Eliza (Natalie Dormer) es la viuda del hombre que Minor (Sean Penn) mató por error, al confundirlo con otra persona que, según él, le asediaba para asesinarlo. La viuda acaba perdonando a Minor y visitándole en el hospital, donde ella le proporciona algunos libros y él le enseña a leer y escribir, además de destinar todo su dinero a la manutención de sus hijos, como pago de su crimen y castigo autoinfligido.

"The Professor and the Madman" es una cinta que nace de la obsesión de Mel Gibson con el libro de Simon Winchester, "The Surgeon of Crowthorne", mismo que inspiró la historia. El guion fue co-escrito por el cineasta John Boorman

A pesar de que la idea del filme la trabajó Mel Gibson, le cedió las riendas de su dirección a Farhad Safinia, el resultado es una película que despierta la emoción por tres motivos: la culpa y redención del personaje de Sean Penn, el de la obsesión por el lenguaje del personaje de Mel Gibson y el de la amistad entre ambos. Además, están acompañados por secundarios de lujo: a las ya mencionadas Jennifer Ehle y Natalie Dormer se suman Eddie Marsan, Steve Coogan y Stephen Dillane.

