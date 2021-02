"Tigre Blanco"; una oda cínica a la desigualdad

Es normal que una película establezca diálogos que le convienen de acuerdo a la visión de sus creadores y al contexto social y político bajo el cual son creados. Así las películas filmadas y producidas en Estados Unidos durante la guerra fría retrataban a héroes locales que peleaban con todo tipo de villano ruso, chino, vietnamita o proveniente de algún país asiático -a menos que se tratara de narcotráfico en la que los Latinoamericanos somos la carne de cañón- y que intentaba controlar el mundo para establecer una cruel dictadura.

¿TOM HOLLAND SERÁ EL PRÓXIMO JAMES BOND?

Es enorme la influencia que tienen las producciones cinematográficas para establecer una visión del mundo; es inolvidable el trabajo que llevó a cabo Leni Riefenstahl para la maquinaria de comunicación nazi y la importancia de resaltar algunos elementos propagandísticos del modelo político racista que se estaba implementado en la Alemania del primer cuarto del Siglo XX.

Puede ser que el acceso a la tecnología para llevar a cabo grandes proyectos fílmicos fueran generados y acaparados por Occidente (EUA y Europa) o bien porque el modelo de distribución de largometrajes siempre ha estado en un puñado de manos, pero las películas que consumía tercer mundo eran ajenas a su propio contexto o en todo caso se decantaron en arquetípicos antagonistas; Occidente como ideal (por sus libertades "democráticas"), en cambio, tercer mundo siempre ha sido retratado como productor de podredumbre, miseria y anarquía.

Quizá fuera por ello que muchas de las producciones más contemporáneas decidieran apropiarse ese discurso y no avergonzarse de ello; las problemáticas sociales se tornaron un objeto de estudio interesante a partir de producciones que retrataban con crudeza la raíz de los fenómenos sociales, así llegó el barrio mexicano de "Amores perros" (2000), las favelas brasileñas a "Ciudad de Dios" (2002) ó los carteristas porteños -de cuello blanco y los de la calle- a "Nueve reinas" (2000).

En ese mismo carril -pero con un folclore único y narrativas distintas- surge toda la corriente del cine de la India; sus característicos bailes, la fusión musical presente en la mayoría de sus producciones y un mercado enorme ha llevado a que muchas de sus largometrajes sean reconocidos internacionalmente; "Mi nombre es Khan" (2010), "3 idiotas" (2009) y la premiada "Slumdog Millionaire" (2008) son ejemplos de las producciones más famosas de Bollywood que han logrado conquistar el mercado.

UN TIGRE BLANCO EN LAS PANTALLAS DE NETFLIX

Si bien "Parásitos" (2019) logró posicionarse en el pedestal de las producciones más vistas y premiadas durante los años recientes por su abordaje del tema de la desigualdad y las profundas diferencias que el sistema capitalista ha provocado por la pésima distribución de la riqueza (y la muy democrática distribución de la pobreza), el tema no se ha agotado en absoluto y en esta ocasión, "Tigre Blanco" (2021) llega a poner el dedo en la llaga.

La India es un país profundamente marcado por la diferencia de clases sociales; las expectativas que tienen los individuos para superar la pobreza, mejorar su educación y conseguir un trabajo con un salario digno, suele estar atada a la cuna en la cual nacieron y de la misma manera en que es difícil que el hijo de un millonario no aumente su fortuna exponencialmente, los hijos de la nada están condenados a una vida de trabajo sin fin y a una miseria abrumadora.

La historia de la infancia de Balram Halwai (Adarsh Gourav) es un retrato muy atinado de la realidad de muchos países subdesarrollados; una escuela que no protege a los pequeños que desean continuar estudiando, una familia numerosa en la cual se debe de trabajar desde pequeños para poder apoyar a la subsistencia y un jóven con más ambiciones que condiciones materiales para cristalizar sus sueños.

El empeño para poder prepararse, condiciones azarosas, una familia adinerada y conocer su lugar de sumisión en el mundo, le permiten irse ganando un lugar en la estructura vertical tan marcada para cada clase. En este mundo de un gran capital decadente y cruel, los valores como la lealtad, la honestidad, el trabajo duro y honesto no tienen cabida, por medio de un humor ácido y cruel, el director Ramin Bahrani transforma un personaje inocente en un poderoso empresario capaz de codearse con el propio Primer Ministro de la República China.

IDEOLOGÍAS FUERA, PRAGMATISMO PURO

Cuando se diagnostican y plantean soluciones sobre un mundo extremadamente polarizado, usualmente se cae en la tentación de plantear todo en la vieja dicotomía capitalismo-comunismo, pero la película plantea ir más allá y desnudar cómo se usa el discurso de la desigualdad para obtener poder y no modificar, de fondo, las estructuras existentes. La hipocresía de los socialistas no se torna un defecto sino una especie de comparsa de los capitalistas más reaccionarios.

ATERRADOR, ASÍ LUCE EL NUEVO JOKER DE JARED LETO PARA EL SNYDER CUT

Así las élites revolucionarias que cobran -y lo hacen muy bien- en nombre de los desposeídos son sólo una farsa más para brindar esperanza y canalizar el germen de la inconformidad hacia planos más manejables; "todos los niños, sin importar de dónde vienen, pueden llegar a ser primeros ministros del país", se les promete, mientras trabajan de sol a sol con sus piecitos descalzos.

La historia de Balram es la de cualquier niño, joven y adulto que crece en un país en el que las oportunidades de trabajo son escasas y mal pagadas, en el que los sueños no dependen de la capacidad o el sacrificio para llegar sino en qué tanto está dispuesto un ser humano para pisar a otros y otras y así alcanzar, ya no la punta de la pirámide, sino un pequeño rayo de sol que permita calentarse en las duras épocas de un invierno neoliberal que no muestra señales de desgaste.

La reflexión que deja la película es dura, vigente y muy entretenida, véanla y ahí me cuentan cómo les fue.

MURIÓ EL GUIONISTA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, ESCRITOR DE FILMES DE BUÑUEL

(Imelda Téllez)