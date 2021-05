Además de la protesta de Tom Cruise, la cadena NBC anunció que no transmitirá la gala de los Globos de Oro el año próximo (FOTO TOMADA DE IG @tomcruisesource)

Tom Cruise devuelve sus tres Globos de Oro en protesta a la falta diversidad en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), confirmó este lunes IndieWire. La estrella de cine se suma así a una larga lista de celebridades que exigen cambios urgentes en la organización. El sitio Deadline fue el primero en informar sobre la historia. El actor de 58 años envió los galardones a la sede de la HFPA en Los Ángeles este 10 de mayo.

El accionar de Cruise se conoció horas después que NBC confirmara que no se transmitirá la ceremonia de premiación en 2022. Actores como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, además de importantes estudios como Amazon, Netflix y WarnerMedia, se han mostrado muy críticos por la falta diversidad en la organización, que entrega los famosos trofeos.

Los tres Globos de Oro de Cruise fueron por sus trabajos en "Jerry Maguire", "Magnolia" y "Nacido el cuatro de julio". El actor cuenta con cuatro nominaciones adicionales al Globo de Oro por "The Last Samurai", "Tropic Thunder", "A Few Good Men" y "Risky Business".

Al anunciar que abandonaría la transmisión de los Globos de 2022, NBC escribió en un comunicado: "Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en 2023".

Scarlett Johansson emitió un contundente comunicado el fin de semana para denunciar a HFPA. "Como actriz que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias".

"La HFPA es una organización que fue legitimada por gente como Harvey Weinstein para acumular para acumular un reconocimiento como el de la Academia de Hollywood, y la industria siguió su ejemplo. A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que demos un paso atrás de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y la fuerza de la unidad dentro de nuestros sindicatos y la industria en su conjunto", añadió la famosa actriz en su descargo.

Cruise es el primer actor en devolver sus premios en protesta contra HFPA. El intérprete se encuentra actualmente filmando las dos últimas entregas de "Misión: Imposible" en Europa y se prepara para el estreno de segunda parte de "Top Gun", filme que lo llevó al estrellato.





(Imelda Téllez)