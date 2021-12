Tom Holland reacciona a la pelea que hubo en México por boletos para Spider-Man

Tom Holland reacciona a la euforia por "Spider-Man: No Way Home", el actor vio el video de los mexicanos que se pelearon en Morelos por boletos para la película (FOTO TOMADA DE IG: @tomholland2013)

Una película de superhéroes vuelve a desatar furor a nivel mundial, "Spider-Man: No Way Home" se convirtió en la cinta más esperada del 2021 por las altas expectativas que sembró Marvel y Sony sobre la manera en la que el multiverso envolverá a Peter Parker.

Los fans hicieron una ardua tarea en busca de alguna filtración sobre la nueva película del Hombre Araña, pero ante la falta de información se crearon varias teorías que apuntaban al regreso de los arácnidos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, una teoría que Marvel reforzó en el primer tráiler oficial de la película en el que se reveló el regreso del Doctor Octopus, el Duende Verde y Electro, los villanos de las primeras sagas de Spider-Man.

La euforia alrededor de ´Spider-Man: No Way Home´ provocó diversas reacciones entre el público mexicano. Desde largas filas en cines para obtener boletos, hasta peleas.

Este último hecho quedó registrado en un clip viral, grabado en una plaza comercial de Cuernavaca, Morelos, en el que una pareja de jóvenes llevó su furia hasta los golpes.

Tras su publicación, la escena de la pelea se hizo viral, llegando incluso a parte del elenco. Tal es el caso de Tom Holland, protagonista de la cinta, quien compartió su opinión al respecto.

¡Ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así!, expresó el actor a la agencia EFE, acerca del video.

La pelea viral por boletos para "Spider-Man: No Way Home" se registró en cuando un par de jóvenes acudieron a un complejo al interior de una plaza comercial para adquirir sus entradas en preventa.



Tras varios meses de espera, "Spider-Man: No Way Home" llegó a las salas de cine el pasado 15 de diciembre, un día previo a su estreno mundial. Apenas se proyectó la primera función y en redes sociales se empezó una campaña anti-spoilers ya que algunos fans no pudieron evitar hacer spoilers de esta alucinante historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

