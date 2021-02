¿Tom Holland será el próximo James Bond? El actor británico, es uno de los favoritos por su talento innegable, no sólo ha dominado el papel de Peter Parker y "Spider-Man" dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que ha mostrado una perfecta capacidad en dramas como "Lo imposible" y "El diablo a todas horas", no quedándose quieto en un sólo género. Ahora está a punto de tomar el papel de un personaje de videojuego en "Uncharted"; pero, además, cada vez surgen más comentarios que sugieren que Holland podría interpretar al legendario agente secreto 007, James Bond.

En este momento, la franquicia de Bond se encuentra en una absoluta pausa ya que la última cinta con Daniel Craig, Sin tiempo para morir, no ha podido estrenarse en cines debido a la pandemia de Coronavirus, incluso ya teniendo un retraso de casi un año. Esto ha hecho que se detenga todo el hype alrededor de la película y que incluso se detengan un poco los rumores sobre el próximo James Bond, sobre el cual ya hay diferentes apuestas desde Idris Elba, hasta Tom Hardy, Richard Madden, entre otros. Sin embargo, un nombre que apenas está saliendo como contendiente es Tom Holland.

Y justo Holland fue quien abordó los comentarios sobre si estaría interesado en interpretar a James Bond, a lo que respondió de forma muy entusiasta: "Al final, como joven británico que ama el cine, me encanta James Bond. Así que ahí lo dejo. ¡El traje me queda muy bien! Y sería como un James Bond súper bajito", afirmó en una entrevista con Variety. Por supuesto, las declaraciones son en broma, pero sin duda demuestran que Holland estaría dispuesto a tomar el papel.

Lo cierto es que probablemente no suceda. No tenemos nada en contra de Holland, pero como el mismo menciona, es demasiado bajo y se ve muy joven como para interpretar al agente secreto, quien por lo general tiene más de 30 o 40 años de edad. Quizá ahora parezca un poco descabellado e imposible, pero puede que en el futuro sea una opción.

De igual forma, parece inevitable ser actor británico y no ser cuestionado sobre interpretar a James Bond. Tan sólo recientemente, Regé-Jean Page, actor de "Bridgerton", quien también ha surgido como candidato, afirmó: "Creo que aquí debería haber un elemento de traducción cultural: si eres británico y haces algo de cierto renombre que la gente valora positivamente, entonces empiezan a decir la palabra 'B'". Y tiene razón. Madden comenzó a surgir en pláticas después de su trabajo en "The Bodyguard", mientras que Idris Elba tiene una larga carrera aclamada por la crítica, por lo que también se ve como candidato.

Sin embargo, cuando se eligió el último James Bond, no se eligió a un actor realmente conocido, sino un profesional: Daniel Craig, y de hecho cada James Bond ha surgido sin haber tenido un éxito internacional antes de interpretar al personaje. De esa forma, es posible identificarlo sólo como James Bond y no pensar en sus otras cintas. Creemos que esto sucederá con un próximo Bond. No se tomará a uno famoso, sino a un actor de calidad que aún no haya saltado al mainstream.

Tom Holland sólo podría interpretar a un James Bond joven, pero aún así lo consideramos un poco arriesgado. Una historia de "precuela" no suena a una excelente idea para un agente secreto, y Daniel Craig demostró que se puede mostrar a un hombre complejo y en aprendizaje desde un punto más maduro. Mientras tanto, la especulación continuará hasta que se anuncie un nuevo Bond... y podría tardar bastante.

(Imelda Téllez)