Top 10 de las películas y series más buscadas de 2021, según Google

Google ya reveló cuáles son las mejores producciones del 2021, se trata de las películas y series más buscadas durante los últimos 12 meses y no podemos decir que estamos sorprendidos del resultado.

2021 fue un año muy interesante para el cine y las series, tuvimos muchas historias de superhéroes, secuelas esperadas, historias de terror y producciones que, a pesar de no haber sido anunciada por todos lados (como se hace con los grandes proyectos de los mejores estudios) y de tener un idioma diferente, llegó a romper todos los récords y a convertirse en lo más visto en la historia del streaming.

Cada año, Google revela su lista de El año en búsquedas y la edición del 2021 presenta las 10 películas y series más buscadas que reflejan que, durante estos meses, buscamos historias para sentirnos bien, para distraernos, para tener algo de catarsis y para liberar estrés, y dejamos salir nuestro lado oscuro con unas cuantas historias aterradoras.

Marvel domina la lista con Eternals, Loki, WandaVision, Black Widow y Spider-Man: No Way Home, pero también hay mucho de Netflix y una buena dosis de terror, y todavía estas a tiempo para verlo todo si te lo perdiste.

PELÍCULAS

Eternals

La película más buscada del año fue una que recibió una mala calificación en Rotten Tomatoes (pero los expertos creen que eso se debe a que los haters se molestaron por su diversidad e inclusión). Se trata de Eternals, la película de Marvel con Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden.

Una de las razones por la que aumentaron las búsquedas de la película fue que, después de las primeras funciones de prensa, se reveló que Harry Styles en una de las escenas post créditos, y que esa era su primera introducción al MCU. Styles interpretó a Eros, el hermano de Thanos, y vamos a ver más de él si llegamos a tener una secuela.

Entre las historias de los cómics también tuvimos a Black Widow y Spider-Man: No Way Home , que despertó la curiosidad de los fanáticos con todos esos rumores sobre la posible aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire como parte del multiverso.

El top 10: Eternals Godzilla vs Kong Venom Black Widow Cruella Rápidos y furiosos 9 Spider Man: Sin camino a casa El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo Halloween Kills: La noche aún no termina Space Jam: Una nueva era





SERIES

El juego del calamar

No es una gran sorpresa que El juego del calamar se ha convertido en la serie más buscada del año. La serie coreana comenzó a ganar popularidad desde que llegó a la plataforma sin mucho ruido, y eventualmente se convirtió en la más vista en la historia de Netflix.

La serie es una crítica social sobre la desigualdad y lo que estamos dispuestos a hacer y permitir con tal de sobrevivir, todo contado desde la perspectiva de un hombre que, en su desesperación por obtener dinero, acepta participar en un juego hasta la muerte, donde los juegos clásicos de niños tienen un giro letal que busca eliminar a la competencia y encontrar a un solo ganador, quien se llevará una fortuna millonaria.





Además de Squid Game, también llegaron a la lista series como WandaVision, que sigue siendo de las mejores de Marvel, Loki y la mexicana ¿Quién mató a Sara?, que llegó a convertirse en una de las series en español más vistas en Estados Unidos y México.

El top 10: El juego del calamar WandaVision Bridgerton Cobra Kai La desalmada Sex Education Loki ¿Quién mató a Sara? Kakegurui True Beauty

