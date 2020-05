Un año después de "Game of Thrones": ¿qué fue de sus protagonistas?

La noche del 19 de mayo del 2019, espectadores de 207 países se sintonizaron a la vez para ver el último capítulo de las ocho temporadas de "Game of Thrones"; 80 minutos de tensión y emociones encontradas para descubrir quién se quedaría con el trono de los Siete Reinos. Un año después, tras su polémico final que aún sigue dejando un sabor amargo para sus fans, rememoramos algunos de los momentos más emblemáticos de la serie y te contamos qué ha ocurrido con cada uno de sus protagonistas.

El final rompió récord de audiencia, fue visto por más de 19 millones de personas a través de HBO, HBO Go y HBO NOW, superando las cifras de la emisión del primer capítulo, que reunió a más de 13 millones. Marca que pasó a la historia como cifra récord no solo para la serie de los Siete Reinos, sino también para la historia de HBO.

La historia de batallas y luchas por el trono y los reinos, que acompañó a muchos a través de los cinco libros (escritos por George R.R. Martin y adaptados por David Benioff y D.B. Weiss), ocho temporadas y los 73 capítulos -algunos parecían más mediometrajes por su larga duración- hoy todavía tiene mucho que contar, como la producción más grande de la historia de la televisión o que ha batido récords de audiencia.

Los fans de la serie sufrieron y disfrutaron durante ocho temporadas con los inesperados giros de su trama, que los creadores aliñaron con altas dosis de sangre y lujuria, acapararon la atención de millones de personas. Los fans de la serie consiguieron hacerse inmunes a las numerosas muertes y decapitaciones, aprendieron a no encariñarse con ningún protagonista porque sabían que de momento a otro podrían morir. A lo largo de las ocho temporadas, según apuntaba HBO, un total de 150 mil personajes perdieron la vida en las batallas.

En general, toda la octava temporada significó un furor constante para los fans. Cinco de los seis capítulos de la última entrega fueron los más vistos de toda la serie, con una media por episodio de 44,2 millones de personas entre el streaming y la emisión regular.

En las anteriores temporadas, solo en Estados Unidos, 9.3 millones de espectadores vieron la primera temporada; 11,6 la segunda; la tercera sumó 14,4; la cuarta, 19,1; la quinta ya duplicaba la primera con 20,2 millones de visualizaciones; la sexta llegó a los 25,7, y la penúltima conseguía 32,8 millones de reproducciones, según datos de HBO.

El asesinato de Ned Stark, el principal protagonista, en los albores de la serie; la boda roja, la muerte y posterior resurrección de Jon Snow, la Batalla de los Bastardos, o el paseo de la vergüenza de Cersei son algunas de las escenas más impactantes de la producción.

Producción que se convirtió en la más grande de la historia de la televisión: se rodó en Irlanda del Norte, República de Irlanda, Marruecos, Malta, España -país en el que más espacios usó-, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Escocia, con 105 mil extras y más de 12 mil prendas de vestuario.

¿QUÉ HA SIDO DE LOS LANNISTER, LOS STARK Y LOS TARGARYEN?

SOPHIE TURNER

Empezó en la serie siendo una niña de tan solo 13 años y la popularidad creciente de su personaje en la serie, unida a la atención mediática que ha provocado su relación con Joe Jonas y sus posteriores papeles en el cine, como el Jean Grey en la saga "X-Men", han provocado que hoy por hoy la británica sea la protagonista de la serie que más titulares genera. La actriz, que espera un hijo del cantante, ha confesado que padece depresión desde hace más de cinco años por la exposición en los medios que sufre. Durante los últimos meses la hemos visto participar además en varios videoclips de los Jonas Brothers y protagonizar "Survive", un drama de supervivencia junto a Corey Hawkins.

MAISIE WILLIAMS

La recordada Arya Stark también hará próximamente, igual que su hermana en la ficción, su debut en la saga "X-Men" con la película "Los nuevos mutantes", que se iba a estrenar en abril pero ha sido retrasada hasta agosto por la crisis del coronavirus. A la joven actriz la hemos visto lucir varios cambios de imagen tras abandonar la serie que la lanzó al estrellato, conocer a su nuevo amor –Reuben Selby, con el que creó la app Daisie– y recientemente revolucionar las redes tras usar como filtro de Instagram a un curioso personaje de nuestra historia reciente.

KIT HARINGTON

El actor que nos conquistó haciendo de Jon Snow no tuvo fácil superar el estrés y el peso de la fama que le generó su personaje. De hecho, Harington entró en una clínica de rehabilitación poco antes de que se emitiera el final de la serie de HBO para tratarse unos "problemas personales". Prácticamente desaparecido en los últimos meses, el intérprete volvió al trabajo con la obra de teatro "True West", de Sam Shepard, en el West End de Londres. Casado con Rose Leslie, la salvaje Ygritte en la serie, le veremos próximamente en el universo Marvel con la película "The Eternals".

EMILIA CLARKE

La Madre de Dragones nos mostró el año pasado su faceta más romántica protagonizando "Last Christmas", una comedia navideña muy al estilo de "Love Actually". Emilia Clarke, que sufrió dos aneurismas cerebrales mientras rodaba "Juego de Tronos", ha sido noticia en varias ocasiones también por declarar que no le gustó el final de la serie basada en los libros de George R.R. Martin. Mientras en lo profesional cambiaba los focos de la televisión por los del teatro para debutar con la obra "The Seagull2 ('La gaviota'), también ha hecho sus esfuerzos para combatir el coronavirus subastando una cena virtual en su casa a cambio de donaciones para ayudar a los enfermos.

PETER DINKLAGE

Se ganó nuestros corazones interpretando a Tyrion Lannister y pronto le veremos junto a Josh Brolin en una película que, como "Los gemelos golpean dos veces", apostará por dos hombres que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y descubrirán que los unen lazos sanguíneos. Casado con la actriz Erica Schmidt, con la que tiene dos hijos, al contrario que Emilia Clarke, ha defendido el final de la serie asegurando que entiende el enfado de los fans. "Sentían que la serie les pertenecía y eso significa que lo han vivido como una ruptura sentimental. Normal que estén enfadados. No puedo hablar por todos, pero creo que los que más critican el final es gente que no quería que la serie terminara y por eso se han enojado tanto", aseguró.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU

El actor danés no ha parado de trabajar desde que interpretara al "matarreyes" Jaime Lannister, aunque asegura que "ni loco volvería a embarcarme en otro "Juego de Tronos". Tras protagonizar su primera película fuera de Poniente, la danesa "Suicide Tourist", el pasado mes de febrero estrenaba drama de suspenso, "Domino", junto a Carice van Houten, con la que coincidió en la serie de HBO. El intérprete, que es ecologista y embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas, ha criticado recientemente con dureza la disparidad entre hombres y mujeres, calificándola de "demente" y asegurando que quiere que sus dos hijas tengan "las mismas posibilidades que los hombres".

LENA HEADEY

Lo último que hemos sabido de la actriz que encarnara a la malvada reina Cersei es que podría interpretar próximamente a Lady Deadpool, en el universo de películas de Ryan Reynolds. Animalista, vegetariana y fiel defensora de los derechos LGBTQI+, Lena Headey se considera una persona muy tímida y no se siente nada cómoda con la fama que conlleva su estatus de estrella de la televisión. Una televisión en la que la veremos próximamente protagonizando la adaptación en Showtime de la dramedia danesa "Rita".

(Imelda Téllez)