Víctima de trata pide no hacer serie ni cinta de libro de Lydia Cacho

Víctima de trata pide no hacer serie ni ...

"Vuelvo a ser revictimizada, mi vida vuelve a ser utilizada sin mi autorización": víctima de trata pide a Yalitza Aparicio y a Kate del Castillo no trabajar con Lydia Cacho (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Luego de informarse que Yalitza Aparicio y Kate del Castillo están a punto de realizar dos proyectos basados en los libros de la periodista Lydia Cacho, una cantante, quien fue víctima de trata, envió un fuerte mensaje para las famosas.

¿"BIBI P.LUCHE" PRO-VIDA? REGINA BLANDÓN DEFIENDE A SU PERSONAJE

A través de un video que circula en la red, la intérprete Edith Encalada manifestó su preocupación y envió una advertencia a las mexicanas para que no formen parte de los planes de Cacho para realizar una serie y una película el libro titulado "Esclavas del poder", mismo que narra la historia de la cantante y otras jóvenes menores de edad víctimas del pederasta Jean Succar Kuri.

Yalitza Aparicio y Kate del Castillo han decidido participar en dos diversos proyectos, una en una serie, según lo han anunciado, y Kate ha anunciado una película. Ambos proyectos tratan de un caso que para mi ha sido muy triste y que no quería recordar, y quisiera dejar atrás, pero por más que lo he intentado ha sido muy difícil, porque este episodio de mi vida privada ha sido llevado a diversos libros, que han sido escritos por Lydia Cacho, inició su mensaje Encalada.

NATASHA DUPEYRÓN REVELÓ ENTRE LÁGRIMAS QUE FUE VÍCTIMA DE ABUSO

Acto seguido, Edith pidió que este momento tan doloroso en su vida no volviera a ser tratado bajo la versión de la periodista. "Lamentablemente desde hace más de 16 años, Lydia María Cacho Ribeiro al igual que Randome House han explotado mi vida en diversos libros y conferencias, estos libros ahora pretenden ser utilizados con esos proyectos, lo cual me afecta emocionalmente, pues vuelvo a ser revictimizada, mi vida vuelve a ser utilizada sin mi autorización y la autorización de otras víctimas, que sufrimos mucho, cosas indeseables, que no quisiéramos que otra vez fueran narradas por terceras personas, y menos que fuéramos otra vez utilizadas y laceradas de esta manera".

De la misma manera, Encalada advirtió a Kate y Yalitza. "Quiero creer que tanto Yalitza como Kate han sido engañadas por Lydia Cacho, así como lo fuimos nosotras cuando la conocimos y parecía una buena persona, pero en realidad Lydia nos vendió, como pudo hacerlo durante todos estos años, desde un principio, me duele decirlo, pero fui un objeto comercial para Lydia Cacho"

Finalmente, Edith enlistó los abusos que tanto ella como otras víctimas han sufrido a manos de la periodista, por lo que solicitó a Kate y a Yalitza "que no hagan lo mismo".

REVELAN LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LA PRECUELA DE "LOS SOPRANO"

(Imelda Téllez)