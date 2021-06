"Vikingos: Valhalla", Netflix revela las primeras escenas del esperado spin-off

Hace más de un año Netflix reveló que comenzaría a trabajar en un spin-off de Vikingos y todos sus fans se alegraron, ahora la plataforma de streaming compartió las primeras imágenes de esta serie tan esperada.

La producción será titulada como "Vikings: Valhalla" y estará ambientada un siglo después de la serie de History y explorará el legado conquistador de Rollo (Clive Standen), centrándose en la figura de su tataranieto William el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra.

Fue mediante sus redes sociales que la compañía californiana compartió las primeras imágenes del detrás de escena de su nueva apuesta. Aunque no revelan absolutamente nada de lo que se podrá ver en la serie, el adelanto permite vislumbrar que "Vikings: Valhalla" será igual de épica que su antecesora.

En la sinopsis oficial de la obra detallan: "Vikings: Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán el camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución".

En el elenco resaltan los nombres de: Sam Corlett como Leif Eriksson, Frida Gustavsson como Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Olaf Haraldsson y David Oakes como Earl Godwin, entre otros.

"Decidimos que Valhalla no podía continuar con la historia de mi serie porque me había ocupado, de una forma u otra, de casi todos mis personajes principales y no quería inventar otros nuevos", explicó Michael Hirst, creador de Vikings, a ET.

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Además, el que será productor ejecutivo del spin-off, agregó: "Quiero asegurarme de que seguirá teniendo las mismas cualidades, pero también poseerá otras para distinguir ambas series: que esté llena de poesía y espiritualidad y también que ames a los personajes".

