WandaVision: nuevo personaje, la gran revelación y más del capítulo 8

White Vision, el nuevo personaje del episodio 8 de "WandaVision" y otras cosas que no debes pasar por alto (FOTO TOMADA DE IG @marvelutopia)

Te decimos todo lo que no debes pasar por alto en el capítulo 8 de "WandaVision", por fin explican cómo es que Wanda obtuvo sus poderes, pero están los flashbacks y la escena postcréditos, la gran revelación y un nuevo personaje; empecemos por ahí. ¿Sabes quién es White Vision, el nuevo personaje de la miniserie?

EL NUEVO PERSONAJE

La primera serie de Marvel Studios ha añadido escenas de eventos que ya habían ocurrido en los cómics de Marvel, en donde aparece este nuevo personaje.

Este nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, es blanco ya que al morir en manos de Wanda y luego en manos de Thanos en Vengadores: Infinity war, perdió su color, por lo que así es como luce ahora.

Este enigmático personaje se trata del cadáver de Vision, el cual cobra vida sin la gema de la mente en su frente.

Fue en 1989, cuando John Byrne publicó Vision Quest, una aventura de los Vengadores en donde Inmortius, un viajero del tiempo, manipulaba a agentes del gobierno de los Estados Unidos para armar a un nuevo Vision.

Los Vengadores recuperan el cadáver de Vision, y Hank Pym lo reconstruye en color blanco.

Sin embargo, este nuevo Vision no tiene alma ni la misma personalidad del Vision original, es solo un robot.

¿CÓMO OBTUVO SUS PODERES WANDA?

Cabe señalar que en el capítulo 8 de la primera temporada, el cual ya está disponible en Disney Plus, Marvel también nos explica cómo es que Wanda obtuvo sus poderes.

Durante este episodio, Agatha busca saber cómo Wanda consiguió someter al pueblo Westview, y luego Harkness por medio de un hechizo hace que Wanda recuerde su pasado.

Es ahí cuando que se logra saber que desde niña, Wanda ya tenía poderes de bruja y que además utilizó un hechizo para evitar que estallara la bomba de Stark Industries.

Luego se une con Hydra para exponerse al poder de la gema de la mente y es cuando se muestra que Scarlet Witch posee su cuerpo y le brinda algunos poderes extra.

Al revivir su pasado, Wanda se encuentra en un laboratorio con el cetro de Loki, donde la Gema de la Mente hace algo en ellos y termina dándole los poderes (o amplificando los que ya tenía dentro) que demuestra cuando la vemos por primera vez en Age of Ultron.

Agatha descubre que Wanda tiene magia del caos y es capaz de "creación espontánea", lo que la lleva a decir lo que todos estábamos esperando: "Y eso te convierte en la Bruja Escarlata".

¿FUE LA REVELACIÓN DE AGATHA LA MÁS IMPORTANTE DE WANDAVISION?

Salem 1693, la bruja Agatha Harkness es arrastrada por dos figuras misteriosas que la van a quemar en la hoguera, estamos en plena cacería de brujas y los "cazadores" son en realidad las mismas brujas que están por castigar a Agatha por haber robado secretos antiguos y romper las reglas de la magia. Es ahí donde la bruja demuestra que es más poderosa de lo que todos pensaban y donde absorbe el poder de sus hermanas, convirtiéndose claramente en una peligrosa villana, algo loca e incontrolable.

LOS FLASHBACKS

Y ese es solo uno de los flashbacks que forman parte del capítulo 8 de "Wandavision", en el que además Agatha se burla del acento sokoviano que viene y va. ¿Qué es lo que vuelve loca a Agatha? Que no tiene una sola idea de lo que Wanda es realmente, de dónde vienen sus poderes o cómo podría controlarlos ella misma.

¿CÓMO ES QUE WANDA CREÓ THE HEX?

El capítulo confirma que el director Hayward y su equipo habían estado destruyendo y usando el cuerpo de Vision, tratando de ver qué lo hace funcionar, lo que nos lleva a una inquietante escena de Paul Bettany cortado y dividido en varias mesas.

"Estamos desmantelando el arma sensible más importante jamás fabricada", dice Hayward, quien claramente siente curiosidad por ver si Wanda podría traer a Vision de vuelta a la vida, y definitivamente no le va a permitir recuperar su cuerpo si no hace lo que ellos le piden.

"Él es todo lo que tengo", dice Wanda. "Bueno, eso es Wanda. No es tuyo ", responde Hayward.

Hayward movió los hilos incorrectos, así que Wanda termina manejando (con un sobre en el que encuentra un mensaje de Vision que la lleva al hogar donde pasarían su vida juntos) a Westview, Nueva Jersey, donde finalmente se rompe emocionalmente (¿y quién no lo haría después de todo lo que vivió?), una cascada de energía roja sale de ella y termina creando esa burbuja de realidad alterna.

La energía de Wanda depende de sus emociones, y es el dolor y el sufrimiento lo que le dio el poder necesario para crear The Hex y a su propia versión de Vision. Ella nunca robó el cuerpo, sino que lo creó nuevamente de forma espontánea, como dice Agatha.

"Sé lo que eres. No tienes idea de lo peligrosa que eres ", dice Agatha, señalando que Wanda "se supone que eres un mito. Esto es magia del caos, Wanda", continúa. "Y eso te convierte en... la Bruja Escarlata".

LA ESCENA POSTCRÉDITOS

De vuelta fuera del Hex, vemos que Hayward y sus hombres tienen algo de la energía de Wanda y finalmente consiguieron hacer funcionar a una versión blanca de Vision (¿es el White Vision de los cómics?), lo que apunta a que podríamos tener una batalla entre Vision de The Hex y el Vision blanco.

¿Es Hayward el verdadero villano? Lo que está claro es que el director de SWORD no es quien dice ser y tiene planes que no ha compartido con el resto de sus agentes.

(Imelda Téllez)