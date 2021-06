Warner prepara película animada de "El señor de los anillos"

The War of the Rohirrim estará a cargo de Warner Bros y New Line Cinema, bajo la producción de Kenji Kamiyama experto del animé japonés (FOTO TOMADA DE IG @thewaroftherohirrim)

"El Señor de los Anillos" es una de las sagas más exitosas del cine, las creaciones de J.R.R. Tolkien volverán al séptimo arte.

De acuerdo con el sitio Variety, la cinta será animada y se llamará "Lord of the Rings: The War of Rohirrim".

"The War of the Rohirrim" estará a cargo de Warner Bros y New Line Cinema, bajo la producción de Kenji Kamiyama, experto del animé japonés y el guion será de Jeffrey Addiss y Will Matthews.

La película contará la historia de "Helm Hammerhand", el noveno rey de Rohan y el final de la primera línea de sus reyes. Quien combatió en la Guerra con los Dunlendings, que intentaron tomar el gobierno de Rohan.

De acuerdo con Deadline, la película "ampliará la historia no contada detrás de la fortaleza del Abismo de Helm, profundizando en la vida y los tiempos sangrientos de Hammerhand. Transcurrirá 250 años antes que la trilogía original".

Por el momento no hay más detalles sobre la película animada, ni hay una fecha de estreno confirmada, pero actualmente se encuentra en la etapa de producción.

(Ann Ventura)