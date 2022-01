¡Ya somos mayores! Estas películas cumplen 30 años en este 2022

¡Ya somos mayores! Estas películas se estrenaron en 1992, así que en este 2022 cumplen 30 años.

A lo largo de los años, estas películas se han convertido en verdaderos clásicos del cine mundial.

Con sus icónicas historias, brillantes actuaciones, nominaciones al Premio Oscar, animación o porque fueron muy taquilleras, ahora son todo un referente en el séptimo arte.

"ALADDIN"

Sin duda, "Aladdin" es una de las mejores películas de Disney de todos los tiempos, y no solo porque fue de las primeras en conseguir a grandes actores para su reparto de voces.

"Aladdin" marcó la infancia de millones de niños, que llegaron a soñar con encontrar una lámpara mágica para poder pedir tres deseos.

"DRÁCULA", DE BRAM STOKER

"Drácula" fue dirigida por Francis Ford Coppola, esta película sigue siendo una de las mejores adaptaciones de la historia del vampiro más famoso del cine. La película esta basada en la novela de Bram Stoker y muestra a Keanu Reeves como un hombre que debe salvar a la mujer que ama de un milenario vampiro que está obsesionado con ella.

"BASIC INSTINCT"

"Basic Instinct" fue dirigida por Paul Verhoeven, esta película fue muy controversial y se dice que está basada en una historia real. Sharon Stone se convirtió en una de las villanas más temibles del cine, interpretando a una mujer manipuladora que seduce a un policía después de que es acusada de asesinar a su novio.

"RESERVOIR DOGS"

Cuando nadie lo esperaba, Quentin Tarantino hizo su debut como director con uno de los más grandes clásicos de todos los tiempos, "Reservoir Dogs". La película marcó muchos de los elementos que son parte del sello del cineasta, consiguió alrededor de 23 nominaciones en distintos premios gracias a elementos como su soundtrack, historia y personajes.

"BATMAN RETURNS"

Dirigida por Tim Burton, esta versión de "Batman" es gótica y oscura, pero sin perder el estilo caricaturesco de los cómics. Lo importante de "Batman Returns" es que presentó a varios de los villanos clásicos de los cómics, incluyendo las versiones más famosas del "Pingüino" (Danny De Vito) y "Catwoman", quien fue interpretada por Michelle Pfeiffer.

"A FEW GOOD MEN"

Tom Cruise y Demi Moore se enfrentaron a Jack Nicholson en esta película que toca temas como la normalización a la violencia, la discriminación y la homofobia. Rob Reiner dirige esta historia en la que un abogado militar debe defender a dos soldados acusados de asesinato, quienes alegan como defensa que solo estaban siguiendo órdenes de uno de sus superiores.

"A LEAGUE OF THEIR OWN"

"A League of Their Own" fue dirigida por Penny Marshall, la historia se desarrolla en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Tom Hanks debe ayudar a Geena Davis y a su equipo de béisbol femenil a demostrar que son capaces de competir y de luchar como hombres.

"COMO AGUA PARA CHOCOLATE"

"Como agua para chocolate" de Alfonso Arau, fue protagonizada por Lumi Cavazos y Marco Lenoardi. La película se basa en la novela de Laura Esquivel y cuenta la historia de una mujer que descubre su gran talento para la cocina, después de que su familia le impide casarse con el hombre que ama por una cuestión de tradiciones.

*SCENT OF A WOMAN"

Al Pacino y Chris O´Donell protagonizan esta película de Martin Brest que le dio a Pacino un Oscar como Mejor Actor. Esta es la historia de un estudiante que acepta convertirse en cuidador de un hombre ciego para ganar un poco de dinero, sin saber que es una tarea más complicada de lo que aparenta.

"HOME ALONE 2" (MI POBRE ANGELITO 2)

En "Home Alone 2", Macaulay Culkin volvió como "Kevin McCallister", después de ser abandonado en su casa durante las vacaciones navideñas, en la secuela termina perdido en Nueva York durante su siguiente viaje familiar, y aprovecha la oportunidad para convertir la ciudad en su campo de juegos y enfrentarse nuevamente a los ladrones que entraron a su casa.

Otras exitosas películas que cumplirán 30 años:

The Bodyguard

Alien 3

Beethoven

The Mighty Ducks

A River Runs Through It

Wayne´s World

The Lover

Los blancos no saben saltar

Far and Away

Single White Female

Of Mice and Men

(Ann Ventura)