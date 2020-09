Yalitza Aparicio regresa a Netflix con nuevo proyecto

[...] Tal vez no sepas cómo se siente enamorarte por primera vez o aprender a amarte a ti mismo. Tal vez no sepas cómo es vivir tras las rejas por un crimen que no cometiste, o cómo se siente perder tu mundo, poner tu mundo de cabeza o ponerlo a tus pies. Hay muchas cosas que no sabemos y es por eso que cada historia es un viaje para descubrirlas, al final estamos más cerca de lo que pensamos, narra la actriz originaria de Oaxaca.