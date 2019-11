El programa "Hoy", llenará el hueco que dejó Mhoni Vidente con la presencia de esta astróloga

La semana pasada el escándalo giro entorno a Mhoni Vidente y su inesperada despedida del programa "Hoy", a pesar de que no le dieron una buena explicación sobre su anticipada salida del matutino de Televisa, la producción del programa ya habría encontrado un reemplazo para la famosa vidente con una popular astróloga regia.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el martes pasado fue la última emisión de la "Ruleta esotérica" en el programa "Hoy" a cargo de Mhoni Vidente, la pitonisa reveló en entrevista radiofónica con Javier Alatorre que la única explicación que le dio la productora Magda Rodríguez, es que los ejecutivos de Televisa ya no la querían a cuadro.

Ahora Mizada Mohamed sería el reemplazo perfecto para llenar el vacío que dejó Mhoni Vidente en el programa "Hoy", a pesar de que no se ha confirmado la noticia, es bien sabido por los seguidores del programa que Mizada lleva varios años colaborando en la emisión, pero en la sección de horóscopos.

Y es que hace unos años, cuando a Mizada Mohamed le preguntaron por qué no hacía predicciones, ella respondió que no le gusta hacerlas porque es muy respetuosa de la vida privada de los famosos.

Yo no me meto en la vida privada de los famosos porque eso es bien personal, para hacer un mapa natal y un mapa astral hay que preguntarle a las personas si puedo meterme a desnudarlo, si no aceptan, pues no, porque dentro del mapa natal uno no tiene derecho".

En aquella ocasión la astróloga aseguró que pese a que ella no lo hace, no critica a quienes sí lanzan predicciones a famosos:

"Respeto a los que hacen las predicciones anuales para los famosos y las publican; yo, insisto, si el artista me lo pide, se lo hago, si no, no, de repente nos andamos metiendo en lo que no debemos. Si a otros le gusta hablar de eso, que lo hagan, a mi me gusta hablarle sólo a mi gente".

Quizá Mizada Mohamed por fin se convenció de hacer predicciones a famosos, sería su momento de tomar el lugar de Mhoni Vidente.

