¿Homicidio o muerte natural? Las teorías detrás de la muerte de José José

Después de confirmarse la muerte de José José se generaron varías preguntas que aún no han sido resueltas ni para el público ni para los hijos mayores del cantante.

De acuerdo a Infobae, José Joel Sosa, hijo mayor de José José, reveló que la situación acerca del paradero de los restos de su padre sigue igual.

De no creerse, la verdad es una situación impresionante de parte de esta niña Sarita que ya veíamos venir, indicó en una entrevista al programa "Hoy".

Recordemos que desde el día de ayer José Joel en compañía de su hermana Marysol y de Laura Núñez han acudido a diferentes funerarias y en el hospital donde supuestamente murió "El Príncipe de la canción".

"Sabemos en qué calidad de vida lo tenía. Está pensando que lo que está haciendo va a tener un beneficio para ella, para su gente, su carrera".

Añadió, como lo había comentado en otras entrevistas, que la única intención de él y su hermana es ver el cuerpo de su padre.

"Necesitamos saber cómo murió. Estaba muy desnutrido. Esta niña no dejaba que lo viera porque estaba muy destruido, nunca le dio el tratamiento necesario que le estábamos dando en México", detalló.

"Seguimos con la imperiosa necesidad de ver el cuerpo físico de nuestro padre e inmediatamente ver las causas de su muerte y ver la manera de llevarlo a México", añadió.

La integrante del programa "Hoy", Martha Figueroa indicó que está circulando una versión según la cual los restos de José José están en una caja frigorífica en una especie de bodega en espera de lo que Sarita decida hacer con él.

Pero José Joel no tiene información del asunto, pues Sarita no le ha respondido absolutamente nada y volvió a insistir en el hecho de que su media hermana se la pasó dando entrevistas, pero no fue capaz de comunicarse con ellos aun sabiendo que estaban en Miami buscando los restos de su padre.

José Joel Sosa informó que la policía ya los está ayudando para dar con el paradero de su padre pues también les parece raro lo que está ocurriendo. Además dijo que exigirá una necropsia para saber de qué murió "El Príncipe de la Canción".

Comentó que el hermetismo alrededor de lo que pasó con José José está haciendo que se desaten teorías "horribles" como un homicidio.

El funeral de José José

Cabe señalar que esta mañana Sarita Sosa emitió un comunicado para informar sobre los planes que tiene para despedir a su padre.

El funeral para una gran persona, padre, leyenda, como lo fue José José, toma tiempo para planear. No queremos ni haremos algo apresurado, indicó.

Acerca de los restos del intérprete, Sarita señaló: "Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de EU son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo".

"Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio. Hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie. El dolor es inmenso para todos. Dios esté con nosotros y ¡qué viva El Príncipe!", añadió en el mensaje que fue publicado en la cuenta de Instagram del programa Despierta América.

auc