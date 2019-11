Salen a la luz los problemas que hubo en "MasterChef": "Anette Michel se incomodaba con Benito"

Durante la emisión de "MasterChef La Revancha" hubo varios escándalos que salieron a la luz sobre el programa, muchos protagonizados por el chef Benito Molina, su ausencia en varios episodios dio pie a que se rumorara que tenía pleito con el chef JoséRa; uno de los participantes se atrevió a decir que Benito grababa el programa con aliento alcohólico. Ahora que terminó el reality show, el productor de MasterChef rompió el silencio sobre estos problemas.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Hernán Albarenque, productor de "MasterChef" habló sobre los problemas que hubo en el programa está temporada. Además, habló de quienes volverán para la siguiente emisión del reality show.

En redes sociales se pelearon mucho, en la vida real no, nadie tiene los hue#$% de pararse enfrente mío y decirme algo que no es verdad. Van a regresar los mejores. Los chefs van a estar completos, los mejores van a estar ahí. Es muy claro, si hubo peleas, sí hubo discusiones de los jueces, hasta me da un poquito de vergüenza ajena, pero cada quien elige su postura durante la vida. Tú no puedes tapar el sol con un dedo

¿CHEF BENITO MOLINA LLEGABA CON ALIENTO ALCOHÓLICO A LAS GRABACIONES?

El periodista Gabriel Cuevas cuestionó a Albarenque si es verdad que el chef del prestigioso "Manzanilla" llegaba alcoholizado al trabajo, a lo que el productor prefirió no ahondar en el tema, pero sí fue claro en contestar:

La percepción es realidad en la televisión, si Alan percibió eso él debe tener un dedo que alzar, yo no me pongo a alzar ese dedo porque respeto el esfuerzo que hacen las personas alcohólicas por mantenerse sobrias, las personas que no lo hacen es su decisión y arruina tantos aspectos de su vida que yo no necesito levantar el dedo y decir ´sabe qué, usted no tome´. No es mi rol en la vida".

Y aunque Hernán afirmó que admira y aprecia a todos los chefs, reveló que Anette Michel. conductora estelar de la emisión, "a veces se sentía incómoda de trabajar con el Chef Benito":

Y cuando le preguntan a Anette dice si me molesta Benito, me pone a veces muy incómoda... Apreciamos a su familia, a Solonge, a su hija... De la relación de trabajo claro que tú aprecias las personas con las que estás pero eso no significa que sea fácil (...) lo mismo pasa con Benito, es incómodo.

El productor sin embargo aclaró que "eso no quita todos sus logros profesionales, eso no quita los 4 años de compañerismo, eso no quita que él va a seguir siendo chef a pesar de la televisión":

Él dice algo que lo cree fervientemente, él dice que él no quiere a la televisión y se lo pasa demostrándolo y que la televisión lo ama a él... Bueno, pues veamos si es cierto, yo creo que la televisión no ama a nadie, la televisión ama odiar

A continuación el audio de la entrevista con el productor de MasterChef, a partir del minuto 36 podrás escuchar lo que reveló sobre el chef Benito Molina.

