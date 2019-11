La penosa presentación de Belinda en el tributo a Selena Quintanilla

La cantante Belinda suele estar en el ojo del huracán, ya sea por sus relaciones amorosas o uno que otro rumor de su supuesta rivalidad con Eliza González, pero recientemente pasó un vergonzoso momento durante su participación en la entrega de los premios la Radio 2019, donde rindió homenaje junto a otras cantantes a la diva del tex-mex, Selena.

De acuerdo a El Salvador.com, tras una abrumante ovación del público apareció Belinda sobre el escenario para interpretar "Baila esta cumbia", sin embargo, problemas técnicos la hicieron vivir un vergonzoso momento.

En el video que ya se viralizó en redes sociales aparece Belinda intentando dar una buena presentación pero los problemas de audio hicieron que no se escuchara y aunque se logró estabilizara hubieron momentos en los que se mantenían algunas fallas.

Otra cantante que tuvo algunos problemas con su audio fue Edith Márquez quien enfrentó lo mismo durante su participación, en el caso de Ana Barbara y Chiquis Rivera, no tuvieron inconvenientes y lograron cantar sin fallas.

Los artistas invitados salieron al escenario, a excepción de Belinda, de quién se presumió que había abandonado el lugar, pero sorpresivamente uno de los conductores anunció el cierre de los premios con una segunda participación de la cantante.

Belinda apareció frente al público y dijo "en memoria de la reina del tex-mex, ahora si sirve mi micrófono. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo, pero a bailar todo el mundo".

Recordemos que recientemente, la cantante Jennifer López intentó cantar "Si una vez" de Selena, pero no "le alcanzó" la voz. Su intención era buena pero desafortunadamente no eligió un tema adecuado a su voz y no pudo igualar el registro vocal.

La voz de la boricua le hizo una mala jugada y en las partes en que exigía una nota alta, ella prefirió que el público cantara. Por si eso fuera poco dejó en evidencia su mala pronunciación del español.

