"Llevas un mes saboteándome": Mhoni Vidente exhibió a Magda y aseguró que sí predijo su salida de "Hoy"

La vidente más famosa de México, Mhoni Vidente informó su salida del programa "Hoy" y señaló a la productora Magda Rodríguez como responsable de su salida del matutino de Televisa.

De acuerdo a Infobae, el martes de la semana pasada, en el programa radiofónico de Javier Alatorre, en el que también colabora, Mhoni reveló que su sección "La Ruleta Esotérica" salía del programa matutino.

"Desde hoy Mhoni Vidente ya no está en Hoy. Ayer se le dio las gracias a mi personaje por parte de la productora Magda Rodríguez, lo más raro es que en diciembre se terminaba el contrato. Dice que la gente ejecutiva ya no quería que estuviera ahí, por X cosa", explicó, además de asegurar que en el programa ella era "el rating, las redes sociales, las notas de toda la semana".

Cabe señalar que Mhoni Vidente ya no volvió a hablar del tema en algún programa, sino que espero al fin de semana para dar su versión mediante un video en sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer a Galilea Montijo, a quien definió como una persona leal.

"Saludos a todos, los quiero con el alma, Dios me los bendiga, acuérdense que lo más importante en la vida es creer en Dios y en la Virgen María y esto apenas empieza", fueron sus últimas palabras.

ASEGURAN QUE CHANTAL ANDERE INCOMODÓ A PAULINA PEÑA AL GRITAR "¡QUE CHIN... A SU MA.. EPN!"

Después Mhoni ofreció una entrevista para el programa "Chisme No Like", en donde se refirió al asunto de su salida, pero esta vez señaló a Magda Rodríguez como la responsable y lanzó una nueva predicción, ya que cuando se dio a conocer la noticia, la vidente dijo que su despido tendría repercusiones en el programa de Televisa.

"Yo sé que en este mundo de la televisión hay ciclos, empiezas y terminas, y yo tenía mi ciclo hasta el 31 de diciembre, que se me acababa el contrato", explicó.

Mhoni se mostró agradecida con Magda Rodríguez por haberla invitado a sumarse al proyecto y se refirió a los comentarios que surgieron en Internet acerca de que como vidente no fue capaz de predecir su despido.

"(Dicen) ´ay qué raro que Mhoni no predijo su salida´. Yo ya lo sentía desde un mes antes, pero soy muy profesional. Mhoni Vidente lo que mejor tiene es ser muy cumplida, profesional, siempre estoy trabajando viendo por los demás", detalló.

Entonces relató lo que ocurrió en su encuentro con Magda Rodríguez y la señaló por haberla boicoteado.

"Ella me cita, me dice ´los ejecutivos ya no quieren que estés´. (Le dije) ´Mira, el programa es tuyo, yo no soy la dueña, tú tampoco eres la dueña de Televisa, eres una trabajadora que tienes que obedecer órdenes igual que yo. Si tú crees que ya Mhoni no es para el programa pues enhorabuena´ y ella me dijo ´no, es que los ejecutivos´", recordó la vidente.

"Magda, aquí la bruja soy yo y siento que desde hace como un mes andas saboteando completamente el segmento, poniéndole trabas, dándole menos minutos, cuestionando muchas cosas, es indiscutible"

A la vidente le parece increíble que alguien como ella, a la que le pagaban "tan poco" y que generaba tantas notas a la semana fuera despedida.

"Es impresionante. Mhoni Vidente duraba 8 o 10 minutos al aire y te daba tantas notas a la semana, tenías el rating toda la semana. Alguien que impacta tanto en las redes y la tele, no te vas a disparar tú mismo en el pie, la vas a dejar que termine", añadió.

Mhoni no cree que su salida del programa haya sido una decisión de los ejecutivos de la televisora.

"Yo creo que fue Magda, yo creo que se aceleró mucho en la toma de decisión y se respeta... A Magda se le agradece, creo que fue una decisión de ella, no tanto de los ejecutivos y a veces te puedes enfermar de poder. Al momento que estás arriba y quieres dominar las situaciones".

"ESTO APENAS COMIENZA": LA DESPEDIDA DE MHONI VIDENTE DEL PROGRAMA "HOY", Y SU ESPECIAL AGRADECIMIENTO A GALILEA

Mhoni explicó que "la gente lamentablemente no está viendo la tele y necesitas personajes muy fuertes para atrapar a la gente".

Y acerca del futuro del programa y sus integrantes, Mhoni tuvo algunas predicciones. Negó que Galilea Montijo se esté divorciando y aseguró que la presentadora ya está mejor de salud. "Sí creo que va a regresar al programa y en enero entra una producción nueva, quieren darle un giro al programa", señaló y explicó que se planea fusionar Hoy con Cuéntamelo Ya para hacer una combinación de conductores.

auc