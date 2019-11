Actriz revela que su mamá la forzaba a quitarse la ropa en playas nudista

La actriz Nailea Norvind estuvo en el programa "Mojoe" como invitada y reveló que su mamá la llevaba a playas nudistas para que se "encuerara", pero ella nunca accedió.

De acuerdo al portal de noticias GRUPO FÓRMULA, Nailea Norvind detalló que siempre es mejor darles más libertad a los hijos para que ellos aprendan más rápidos a cuidarse.

Asimismo, Nailea Norvin contó: "íbamos a la playa nudista y mi mamá me decía que me quitara la ropa y yo le decía que no porque como hija le quería llevar la contraria".

Lo anterior debido a que tiene la teoría de que los hijos siempre te llevan la contraria y "mientras más libertad le das, más se autocuida".

Dicha aseveración fue respaldada por la también actriz Fabiola Campomanes, pues ella comentó que le pedía a su hija, desde los 6 años, "que se quitara el top, pero la niña no quería".

La actriz Fabiola como ejemplo detalló que ella suele estar sin ropa en su casa, por lo que su hija siempre se molesta y le cuestiona el por qué no se tapa: "¡mamá, existe la ropa!", reía Campomanes.

A Nailea Norvind su mamá la llevaba a playas nudistas La mamá de Nailea Norvind la llevaba a playas nudistas y la animaba a quitarse la ropa... justo lo que hace Fabiola Campomanes con su hija ?? Montse y Joe por #Unicable http://bit.ly/2VI4Y5d Posted by Unicable on Friday, November 8, 2019

