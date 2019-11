Los videntes más famosos de la historia y sus predicciones

El origen del hombre está lleno de misticismo, cada religión y cultura que se existe a lo largo del orbe, han compartido su particular interpretación del mundo, misma que ha dejado un registro en la historia. Inquietos ante aquello que les reserva el futuro, los hombres han buscado medios para calmar su angustia y temores. Es así como comenzaron a ver en las cosas que les rodeaban signos puestos en su camino por los dioses, el movimiento de los astros en el cielo, las formas que toman algunos objetos, la manera en la cual el humo se elevaba por encima del fuego, todo llevaba consigo un sentido y una interpretación.

El problema surgió, cuando se tenían que descifrar o dar un sentido a estos signos que no estaban al alcance de todos. En la antigüedad y aun en nuestros días, los videntes, son esas personas privilegiadas que tienen la capacidad de interpretar lo que les revela el cosmos o un poder superior de manera anticipada.

LA VIDENCIA EN LA ANTIGÜEDAD

En la antigüedad, a los videntes se les llama profetas, guías espirituales, sabios que ayudan a los demás para que sigan el buen camino. En la antigua Grecia, a los videntes se les llamaba "divinos", eran consultados para todo tipo de decisión, orden personal o política. En la Ágora, la vida se regía por el respeto profundo por la adivinación, facultad que permitía a los mortales conocer y seguir la voluntad de los dioses.

Igualmente en la Roma Antigua, la videncia era reconocida, los criminales eran juzgados por arúspices. Se trataba de adivinos que podían ver el pasado y el futuro leyendo las entrañas de un animal sacrificado. En Roma, la adivinación era tema de augurios, término que designaba a los curas que tenían la capacidad de predecir el futuro siguiendo el vuelo de pájaros y los fenómenos celestes.

En la Edad Media, con el entusiasmo naciente para la astrología y la cartomancia, la adivinación tuvo su siglo de oro. Es la época donde los lectores de buenaventura crearon sus primeras cartas del tarot. Los sabios mostraron un interés sin precedentes por el movimiento de los cuerpos celestes. Eran fieles al principio de que la posición de las estrellas y de los planetas puede afectar la vida de una persona.

En el Renacimiento la adivinación se convierte en una práctica corriente. El bohemio que lee las líneas de la mano es un personaje muy presente en el mundo imaginario de la época. La adivinación no deja de fascinar, los poetas del siglo XV le consagran páginas enteras.

Tres siglos más tarde, con la llegada del Siglo de las Luces y el interés vivo por la ciencia, la adivinación abandona el primer plano. Sin embargo, la videncia es practicada en todos los niveles de la escala social, como parte integrante de la consciencia colectiva.

Aunque haya perdido parte de su resplandor, la videncia sigue siendo hoy por hoy, la alternativa elegida por todos aquellos que rechazan ser sorprendidos por el futuro.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS VIDENTES MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA, A LOS QUE HASTA LA FECHA SE LES SIGUE ATRIBUYENDO IMPACTANTES VATICINIOS, MUCHOS QUE YA HAN SIDO CUMPLIDOS Y OTROS QUE ESTÁN POR VENIR:

NOSTRADAMUS

El vidente y astrólogo nacido a principios del siglo XVI en el sur de Francia, Michel de Nostredame, conocido simplemente como Nostradamus, es uno de los clarividentes más famosos del mundo. Muchas de sus predicciones han resultado ser exactas. Entre ellas, la llegada al poder de Napoleón, Hitler y Franco, al igual que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki o el asesinato de los hermanos Kennedy.

La influencia de Nostradamus es tan fuerte, que hasta la fecha sus profecías son usadas para explicar los hechos más sorprendentes y terribles, como el reciente incendio en la Catedral de Notre Dame. Él mismo dijo que no era profeta y que no garantizaba que se cumplieran sus famosas profecías.

ALGUNAS DE SUS VISIONES, QUE MUCHOS AÚN ESPERAN QUE SE CUMPLAN:

Gran terremoto en Estados Unidos, que afectará a otros países.

Para ser padres se necesitarán permisos o licencias que otorgará el poder. No habrá libertad para engendrar hijos. (Aunque este vaticinio también se le atribuye a la ley china del "único hijo", ideada en 1979 para socorrer una economía agonizante)

La gente se negará a pagar impuestos y habrá una gran tribulación.

Los humanos serán capaces de entender y hablar con los animales.

La economía mundial se derrumbará.

El cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor. (Este punto también se ha relacionado con el cambio climático y los recientes incendios California)

se abrirá, los campos serán quemados por el calor. (Este punto también se ha relacionado con el cambio climático y los recientes incendios California) Los avances de la medicina lograrán que los seres humanos vivamos unos doscientos años o más.

Habrá una gran erupción del volcán Vesubio, en Italia.

Desaparecerán las diferencias entre los idiomas, gracias a una máquina que traducirá todo a un lenguaje universal.

También da fecha para el fin del mundo : año 3797.

: año 3797. Tiene múltiples defensores que aseguran que muchos hechos históricos los predijo Nostradamus. Entre otros: el gran incendio de Londres, la segunda Guerra Mundial, el nacimiento y la caída de Hitler, la caída de las torres gemelas en 2001, el fallecimiento de la princesa Diana, entre muchas otras.

CASANDRA

En la mitología griega, Casandra fue sacerdotisa de Apolo y llegó a un acuerdo con él para que este le concediera el don de la profecía a cambio de un encuentro carnal con él.

A Casandra se le concedió el don, pero ella rechazó su parte del trato. Rechazó al dios y éste, furioso por su traición, le escupió en la boca. Eso significaba que ella mantenía su don de profetisa, pero a partir de entonces, ya nadie le creería.

Conocer la verdad pero que nadie le creyera fue la particular tragedia que sufriría por siempre Casandra, la profetisa por excelencia.

CRISWELL

Vidente y futurólogo que empezó de una sorprendente manera: trabajaba como hombre del tiempo en una televisión y un día no podía recordar, en directo, las previsiones que había leído para el día siguiente; tuvo que improvisar un pronóstico y acertó totalmente.

A partir de aquel día solo dio sus predicciones de esta manera, improvisando, consiguiendo muchos más aciertos que los meteorólogos ortodoxos. Predijo con precisión la muerte de Kennedy en 1963.

Realizó sorprendentes predicciones, de las que no se cumplió ni una sola, pues solo eran extravagancias sin ningún fundamento, quizá una broma que quiso gastar a sus seguidores. Veamos algunas de ellas:

Dijo que en 1970 Fidel Castro sería asesinado por una mujer.

Que la actriz Mae West sería la primera mujer presidente de Estados Unidos.

En 1983 muchas mujeres se quedarían calvas en la ciudad de San Luis debido a unos humos tóxicos. Entonces, a los pocos días de ese suceso, habría largas colas de hombres en los juzgados, pidiendo el divorcio de sus mujeres calvas.

Estas y otras locuras más, a cual más absurda, se esperaba que sucedieran, al menos sus miles de seguidores. Criswell murió antes de que llegasen las fechas en las que se tenían que cumplir sus profecías, ahorrándole así ese bochorno.

MADAME LENORMAND

La vidente de Napoleón. Madame Gilbert le enseñó las técnicas adivinatorias del tarot de Etteilla. Después montó su propio gabinete de vidente.

En este lugar conoció a tres famosos personajes de la Revolución Francesa: Marat, Robespierre y Saint Just, a los que predijo una violenta muerte. Este hecho hizo que las autoridades sospecharan de ella y fue detenida.

Sería la confidente de Josefina y su adivina personal, así como de Napoleón, aunque éste tenía poca fe en estos adivinos. Tras su divorcio de Josefina, dictó leyes en contra de los videntes y la cartomancia en general.

JOAN QUIGLEY

Astróloga particular del presidente Ronald Reagan. Este hombre revelaría en sus memorias que la mayoría de decisiones trascendentes que tomó se llevaron a cabo en acuerdo con la astróloga, que miraba siempre si la alineación de los planetas era la correcta.

Ante el escándalo que supuso esta revelación, Nancy Reagan, dos años después, negó que eso hubiera sido así, quitándole importancia a la figura de Joan.

Pero Quigley aseguró que tanto las ruedas de prensa, como las horas de despegue del avión presidencial y muchos otros detalles de protocolo, eran fijados según los vaticinios de los astros que consultaba.

RASPUTÍN

Monje ruso que terminó siendo decisivo en la historia mundial. Se hizo un hueco en la corte de los últimos zares de Rusia, con Nikolái II. Sus consejos y decisiones eran muy tomados en cuenta.

Se le consideraba un místico y tenía la capacidad de hacer curaciones y de ver el futuro. La gran confianza que depositó en él la zarina Alejandra Fiódorovna, fue debida a que alivió la enfermedad del hijo, el zarévich Alexis Nikoláyevich, que padecía hemofilia.

Lo cierto es que el niño, tras pasar por las manos del «monje loco» mejoró ostensiblemente y, a partir de entonces, Rasputín (Grigori Yefímovich) sería una parte importante en los palacios del zar. Llegó hasta el punto de designar a altos cargos del gobierno. Una conspiración palaciega de varios nobles acabó con su vida, pero matarlo fue muy complicado.

Llegaron a envenenarlo, pero no caía. Después lo dispararon, pero se levantó y huyó, aterrando a sus asesinos, que no concebían que un hombre con mucho veneno en el estómago y varias balas en el cuerpo pudiera seguir andando. Finalmente lo capturaron y lo tiraron al río Nevá, en San Petersburgo. No llegaron a convencerse del todo de su muerte.

EDGAR CAYCE

Vidente americano que poseía la habilidad de responder a preguntas sobre distintos temas tras entrar en un estado de trance hipnótico.

Estas respuestas se conocían como «lecturas de las vidas» y las hacía mientras estaba en estado de hipnosis. A la vez que respondía, adivinaba el estado de salud de la persona que le hacía las preguntas.

Se le considera el padre de la medicina holística y uno de los principales psíquicos del siglo XX. Practicó «regresiones» a vidas pasadas, algo tan de moda en la época actual, pero no tanto en su época.

Recibía la visita de miles de personas que lo buscaban para que los ayudase con sus irresolubles problemas de todo tipo.

BRAHAN EL VIDENTE

Se llamaba Coinneach Oddhar y nació en las Hébridas escocesas en el siglo XVII. Tenía dotes de clarividente, aunque en realidad él siempre trabajó como granjero. Utilizaba, para sus visiones, una piedra que llevaba siempre encima.

Hacía profecías que no se entendían en su tiempo, haciéndole parecer un loco, aunque muchos de sus coetáneos creían en lo que decían.

Por ejemplo, llegó a decir lo siguiente: "Llegará el día en que largas hileras de carros sin caballos transiten entre Dingwall e Inverness y, lo que es más sorprendente, entre Dingwall y la isla de Skye". Si pensamos en un ferrocarril, es posible que sus visiones fueran bastante acertadas.

RAPPEL

Es el vidente español más famoso de todos los tiempos. Ha sido imitado y se le sigue recordando. Se llama en realidad Rafael Payá Pinilla.

En la época franquista, gracias a sus supuestas dotes de vidente, hizo muchos y útiles contactos que le servirían luego para aparecer en las televisiones y participar en los horóscopos de revistas y periódicos.

En los años 80 Rappel aparecía casi a diario en alguna televisión o programa de radio. Es también modisto y empresario. Durante diez años fue jefe de relaciones públicas de la discoteca Florida Park en Madrid.

BAKID

Vidente de la antigua Grecia. Fue la primera persona que escribió una selección de profecías inspiradas por las ninfas. En ellas le hablaban de las futuras batallas contra los medos y los persas.

En la Grecia actual se sigue llamando «bakid» a todo aquel con dotes adivinatorias o que simplemente acierta un acontecimiento futuro.

VASILI MEMCHÍN

Vidente ruso del siglo XIV que previó la llegada al poder de Pedro I el Grande. El conde Vladímir daba mucho crédito a sus capacidades extraordinarias.

MONJE ABEL

Se llamaba Vasili Vasíliev. Fue un campesino ruso que vivió de 1757 a 1841. Predijo, con mucha anticipación, la muerte de la zarina Catalina II y Pablo I, así como la guerra de Rusia contra la Francia de Napoleón.

WOLF MESSING

Predijo la caída del tercer Reich alemán.

BABA VANGA

Vidente búlgara que predijo la derrota de Hitler, que Bulgaria sería comunista, la muerte de Stalin. También llegó a ver que asesinarían a Kennedy, la victoria de Nixon en las elecciones.

Contó que Gagarin, el famoso astronauta ruso que fue el primer hombre en salir de la órbita terrestre, no estaba muerto en realidad sino que había sido abducido por extraterrestres.

SHEIJ SHARIF

Niño tanzano que tenía el don de ver el futuro.

Kotanraju Narayana Rao

Nacido en 1931, este indio, astrólogo de profesión, predijo el crecimiento desmesurado de su país, India, la caída de Sadam Hussein a manos de los americanos, la guerra de Irak, la sequía que asolaría India en el año 2002, el terremoto de Gujarate y la caída de la Unión Soviética.

SERGUEY VRONSKI

Vidente letón que predijo la muerte de Hitler, la derrota de Alemania, el dominio en el mundo de la raza amarilla, que habrá en un futuro una religión única, la inestabilidad y la miseria de Rusia durante un siglo, con un intervalo de florecimiento de diez años.

RENÉ GENON

Místico del siglo XX que vio que se encontrará la Atlántida y será a partir de ese momento cuando la actual civilización habrá llegado a su fin.

