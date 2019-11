¿Acabas de terminar con tu novio? En este restaurante te regalan alitas si rompes la foto de tu ex

"Sana, sana, colita de rana. ¿Tronaste con tu pareja...? ¡No importa! Trae una foto de tu ex, rómpela con nosotros y ten gratis unas alitas", ese es el famosos anuncio del restaurante (FOTO TOMADA DE WEB)

¿Acabas de terminar con tu novio? Olvídate de la depresión, ponte guapa o guapo y ve a este restaurante que te regala alitas si rompes ahí la foto de tu ex. BeerStop te ayuda a cerrar ciclos con un ritual que recompensa a tu paladar.

Sana, sana, colita de rana. ¿Tronaste con tu pareja...? ¡No importa! Trae una foto de tu ex, rómpela con nosotros y ten gratis unas alitas, anunció BeerStop Condesa a través de su fanpage de Facebook.

No es la primera vez que alguien se preocupa porque olvides a tu ex, en febrero de este año, Hooters hizo lo mismo con el objetivo de consolar a los corazones rotos en San Valentín.

No dejes pasar la oportunidad y quizá hasta ligues mientras comes tus alitas de regalo, lleva la foto de esa persona que deseas olvidar y romperla con ellos.

No lo tomes como una compensación o como un juego, en realidad no se trata de un premio, sino de una manera de lidiar con el dolor y los sentimientos negativos que puedas tener, si es que tu caso es el de una ruptura reciente, y estar consciente de que no hay más opción que seguir adelante.

Esta promoción será válida hasta agotar existencias y es sólo para mayores de 18 años. Como te comentábamos, podrás cobrar tus alitas después de haber roto esa foto y ordenar otros alimentos.

