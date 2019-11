Revelan la lista de las películas que podrían competir por un Globo de Oro, conoce más detalles de los posibles nominados

La temporada para premiar a las mejores cintas está por llegar, gracias a varios festivales internacionales hemos podido conocer algunos de los títulos que ya han sido presentados a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para su consideración en los Globos de Oro 2020.

De acuerdo con CinePremiere, el calendario oficial de la página web de los "Golden Globes", el 25 de octubre fue la fecha límite para la recepción de los formularios de inscripción. Sin embargo, THR dio a conocer cuáles son los posibles contendientes para la ceremonia. Será a mediados de noviembre cuando los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera decidan si aprobaran o revocarán dichas solicitudes.

Se dio a conocer una lista de los posibles contendientes a los "Golden Globes 2020", en el listado solo se incluyen un puñado de cintas que podrían competir en la categoría de "Mejor película de drama" y "Mejor película de comedia o musical".

LA VERDAD DETRÁS DE LA SUPUESTA BOMBA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL QUE SE ENCONTRÓ EN UN SET DONDE GRABABA ANGELINA JOLIE

ESTÁS SON ALGUNAS DE LAS CINTAS EN LA CATEGORÍA DE MEJOR PELÍCULA DE DRAMA:

The Lighthouse de Robert Eggers

Bombshell de Jay Roach

Los dos papas de Fernando Meirelles

1917 de Sam Mendes

Ad Astra de James Gray

The Aeronauts de Tom Harper

The Banker de George

Nolfi A Beautiful Day in the Neighborhood de Marielle Heller

Clemency de Chinonye Chukwu

Dark Waters de Todd Haynes

Downton Abbey de Michael Engler

Ford v Ferrari de James Mangold

The Good Liar de Bill Condon

Harriet de Kasi Lemmons

A Hidden Life de Terrence Malick

Honey Boy de Alma Har´el

The Irishman de Martin Scorsese

Joker de Todd Phillips

Judy de Rupert Goold

Just Mercy de Destin Daniel Cretton

The King de David Michôd

Little Women de Greta

Gerwig Marriage Story de Noah Baumbach

Queen & Slim de Melina

Matsoukas The Report de Scott Z.

Burns Richard Jewell de Clint Eastwood

Us de Jordan Peele

Waves de Trey Edward Shults

ANUNCIAN LA SECUELA Y FECHA DE ESTRENO DE "SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE"

EN LA CATEGORÍA DE MEJOR PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL DESTACAN:

Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino,

Estafadoras de Wall Street de Lorene Scafaria

Jojo Rabbit de Taika Waititi

La noche de las nerds de Olivia Wilde

Cats de Tom Hopper

Dolemite Is My Name de Craig Brewer

Good Boys de Gene

Stupnitsky Knives Out de Rian

Johnson Late Night de Nisha Ganatra

La lavandería de Steven Soderbergh

Ni en tus sueños de Jonathan Levine

The Peanut Butter Falcon de Tyler Nilson y Michael Schwartz





av