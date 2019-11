Sabrina Sabrok se tatúa el rostro con símbolos satánicos y las redes explotan

La polémica modelo Sabrina Sabrok sorprendió a sus seguidores de redes sociales después de que presumiera sus nuevos tatuajes satánicos.

De acuerdo a Infobae, Sabrina Sabrok una vez más mostró que es fiel a sus creencias y así reaccionaron sus fans.

Cabe señalar que estos símbolos satánicos se los tatuó en una parte muy importante del cuerpo, su rostro.

La cantante y empresaria, Sabrina Sabrok está celebrando sus 50 años, y aseguró que luce radiante debido al pacto con el diablo que hizo hace un tiempo.

Aunque hay que recordar que su biografía también incluye más de 50 cirugías plásticas.

Sobre sus tatuajes, contó durante una entrevista con Infobae México que tiene muchos en el brazo y las manos, además de la espalda, el cuello y ahora en la cara.

"Es un pentagrama, tiene también una viuda negra, una luna, estrellas. Me quise hacer símbolos satánicos porque va conmigo con lo de la brujería, con el culto que es LegiónSabrok.com, y pues esto me cubre toda la parte derecha de arriba de la cara, y ahora me quiero hacer más tatuajes en la cara", contó en exclusiva.

Sabrina Sabrok también comentó que entre sus planes está el cubrir todo el cuello, "hacerme las palmas de las manos, tener una imagen súper fuerte que nada que ver con 20 años atrás".

"A mis fans les gusta que me tatue así y otros me dicen que estoy cambiando totalmente mi imagen, pero la verdad me gusta así, más fuerte."

Sobre tatuarse la cara, presumió que a sus 50 años está decidida a vivir como le plazca. "El hecho de que yo tengo 50 años, y me esté tatuando la cara, a muchos les llama la atención porque mucha gente de por sí no se atreve tatuarse la cara, y menos una mujer y a la edad de los 50 años. Entonces mi idea es seguir haciendo lo que me gusta".

Recordemos que Sabrina Sabrok se dio a conocer como modelo en México, pero luego se convirtió en presentadora de televisión y cantante de metal. También tiene su propio sitio de contenido para adultos, donde es la protagonista de los extremos filmes.

Actualmente radica en Estados Unidos, donde se ha presentado con su nuevo y radical espectáculo. "Hice un show satánico para el Día de Muertos. Mi idea es seguir haciendo shows en todo Estados Unidos, me quiero abrir camino en Hollywood. Mi idea es mudarme a Los Angeles y empezar a hacer cosas en el mercado americano. Ya estuve grabando un programa muy famoso en E! Entertainment y pues estoy haciendo fechas con mi show porno satánico, con mis canciones de metal".

"Sigo con la empresa porno que tengo, sigo grabando videos porno pero me estoy enfocando más a lo del satanismo, lo de mi culto. Mezclar todo, el porno, la música y la brujería, todo junto. Por eso es porno satánico", explicó.

De hecho, ya había llevado sus creencias a su etapa musical. En mayo pasado estrenó su video "Brujería", grabado en 7 cementerios y para promover el tema de las posesiones demoniacas bajo el género de Metal/Deathcore.

Y es que Sabrina Sabrok ya había iniciado un culto satánico llamado "Legión Sabrok", con el que ofrece pactos con el diablo, con la Santa Muerte, amarres de amor, Voodoo, limpiezas espirituales y trabajos de espiritismo para hablar con los muertos.

Desde que era pequeña, la argentina sentía que "tenía a alguien adentro", y con el paso del tiempo aceptó su condición de tener contacto con entidades del bajo astral y escuchar voces que, además de ordenarle que mate gente, le dijeron que iniciara una iglesia de culto satánico.

En una entrevista con Infobae México hace unos meses, confirmó que tiene contacto con Satán: "Todo lo que hago es porque él me dijo que hiciera un pacto con él, siempre le hago caso, porque siempre me va bien con lo que hago".

Sabrina Sabrok hizo pactos con el diablo y con la Santa Muerte. "Pero no es así de fácil. Satán te tiene que aceptar, no cualquiera lo puede hacer, él tiene que venir a ti", reveló.

