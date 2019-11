Sergio Mayer arremete contra José Joel: "Es una persona malagradecida, armó un circo y siempre supo dónde estaba José José"

Estuve en comunicación con Laura y estuve en comunicación con Anel. Anel me habla por teléfono llorando el lunes, y me pide que por favor no deje solos a sus hijos, que por favor les de todo el apoyo necesario, hago el contacto con la Cancillería Federal para ver el apoyo que se les va a dar por allá, y fue el inicio del trabajo que hicimos, yo me comprometí con Anel y ojalá logren entrevistar a Anel, es una persona muy cristiana, cree mucho en Dios, y yo estoy seguro que Anel no va a decir mentiras, Anel va a decir la verdad como es.