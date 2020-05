12 beneficios del sexo mañanero que todos deben saber

Si quieres empezar muy bien el día, échate un mañanero, te aportará grandes beneficios que se verán reflejados en tu salud y estado de ánimo.

FOTO TOMADA DE PEXELS

De acuerdo con Women's Health, las relaciones sexuales son maravillosas, pero el sexo mañanero tiene mucho que ofrecer.

FOTO TOMADA DE PXFUEL

YA ESTÁS EN LA CAMA (APROVÉCHALO)

Voltea, habla con tu pareja y dile lo que te gustaría hacer, es una recomendación de la sexóloga, Emily Morse, presentadora del podcast Sex With Emily. Ya están en una posición privilegiada, así que seguro aceptarán en ese instante. Solo hay que despojarse de la pijama... a menos que duerman desnudos, entonces no tienen excusa.

FOTO TOMADA DE PEXELS

SEXO POSITIVO: DESCUBRE TUS ZONAS ERÓGENAS Y SU ESTIMULACIÓN CORRECTA

CAMBIA TU ESTADO DE ÁNIMO

Levantarte y moverte puede sentirse agotador para el cuerpo por un segundo, porque de repente ya estás totalmente feliz. Puedes agradecerle a las endorfinas, las hormonas analgésicas liberadas durante el sexo (y el ejercicio), por eso. Después de llegar al clímax, esas endorfinas crean un estado de ánimo agradable que se mantendrá contigo el resto del día.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

ES UN ANALGÉSICO NATURAL

¿Sufres de migraña crónica? Esas endorfinas liberadas durante el orgasmo también ayudan a aliviar el dolor, por ejemplo, de calambres o dolores de cabeza, que pueden aparecer durante el día. Considéralo como el mejor analgésico.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

EL SEXO MATUTINO PUEDE FORTALECER TU RELACIÓN

Durante las relaciones sexuales, liberas oxitocina, una hormona que fomenta un sentido de amor y apego, "lo que significa que cuando tienes sexo por la mañana específicamente, te sentirás más conectado con tu pareja por el resto del día". A lo largo del día puedes enviarle a tu pareja un mensaje hot que diga: "No puedo dejar de pensar en ti y en lo hicimos esta mañana"... Esos mensajitos podrían convertirse en juegos preliminares para el según raud de la noche.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

AYUDA A COMBATIR EL ESTRÉS

La oxitocina es responsable de liberarte del estrés. Por lo tanto, antes de que comiences a preocuparte por tus pendientes, deja que un orgasmo lleno de oxitocina haga lo suyo y te tranquilice.

FOTO TOMADA DE PEXELS

¡SE DISFRUTAS MÁS!

Los hombres suelen estar en su nivel máximo de testosterona por las mañanas, así que el sexo pueda ser más intenso y duradero.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

EL SEXO MATUTINO ES MÁS ÍNTIMO

El sexo por la mañana no solo es la oportunidad perfecta para apreciar cada detalle del cuerpo de tu pareja. El sexo matutino profundizar la conexión con tu pareja.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

NO SE SENTIRÁN CANSADOS

Si van a tener un día realmente largo, ¿por qué no lo inician con una buena sesión de sexo, inmediatamente después de haber dormido bien? "Sí, probablemente no estarán llenos de energía en el momento en que abras los ojos". Pero no tardarán mucho en cargarse de energía.

BONDAGE, ROSEBUD Y OTRAS TENDENCIAS SEXUALES QUE TERMINAN EN TRAGEDIA

FOTO TOMADA DE PIXABAY

FORTALECE TU SISTEMA INMUNOLÓGICO

Después de tener relaciones sexuales te sientes increíblemente bien, pero ¿sabes por qué?

"El sexo, en cualquier momento del día, fortalece tu sistema inmunológico y aumenta los niveles de IgA, anticuerpos que se encuentran en varios lugares, incluida nuestra saliva y la vagina Estos anticuerpos en realidad protegen las partes de nuestro cuerpo que están expuestas a sustancias extrañas externas, por lo que cuando tienes relaciones sexuales, especialmente por vía oral, podrías estar luchando contra algunas bacterias externas.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

AUMENTA EL PODER DEL CEREBRO

Diversos estudios han demostrado que el sexo puede mejorar la función cognitiva y mejorar la memoria, lo que significa que no solo estarás concentrado mientras estás teniendo relaciones sexuales, sino también durante el resto del día.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

MANTIENE TU RELACIÓN FRESCA









Incluso, si consideran que el sexo por la noche es lo que más te gusta porque funciona mejor por sus horarios, no descarten la posibilidad de hacerlo en la mañana, cualquier cosa que agregue variedad y espontaneidad a tu relación es algo bueno









FOTO TOMADA DE PIXABAY

TE DA UN BRILLO NATURAL

Los niveles de estrógeno también aumentan durante el sexo, haciendo que tu piel y cabello se sientan más suaves y, además, tengan un brillo increíble.

FOTO TOMADA DE PIXABAY

(Ann Ventura)