6 experiencias sexuales que debes probar, aunque sea una vez

Hay ciertas experiencias sexuales que pueden enseñarte mucho más de lo que te imaginas, no temas a probarlas, seguro que no te arrepentirás (FOTO TOMADA DE WEB)

Si estás en un momento de tu vida en el que no quieres una relación formal y estás dispuesta a experimentar nuevas cosas, te aseguramos que valdrá la pena probar estas 6 experiencias sexuales.

De acuerdo con Cosmopolitan, la sexóloga Fortuna Dichi te dice los beneficios de tener varias experiencias en la cama antes de establecerte en una relación formal.

Al experimentar estas experiencias sexuales te ayudará a comunicar lo que deseas, reconocer lo que te gusta, experimentar con la diversidad, a cumplir fantasías, eliminar la ansiedad, así como a tener mayor conocimiento de nuestro placer y a eliminar expectativas erróneas respecto al sexo.

SEXO EN OTRO IDIOMA

Los extranjeros son exóticos, diferentes y pueden llegar a ser muy divertidos, ya que, muchas veces, la comunicación con alguien de otra nacionalidad se basa más en las caricias, los gestos y los sonidos que en las palabras. Para Ezequiel López Peralta, sexólogo y autor del libro "El erotismo infinito", la mayor parte de la comunicación sexual tiene que ver con lo no verbal, asegura que todo puede funcionar muy bien sin decir una sola palabra, y hasta puede ser bastante divertido y excitante.

SEXO CON UN BIG BOY

Todavía existe la creencia de que la virilidad de un hombre depende del tamaño de su pene, pero un miembro too big no siempre es garantía de placer. A veces produce inconvenientes y dolor. Si el pene es demasiado grande, puede producir serias dificultades en la medida en que el acto sexual se torna doloroso y difícil de consumar.

SEXO DE RECONCILIACIÓN

El enojo, por increíble que parezca, es un gran afrodisíaco, ya que incrementa los niveles de adrenalina y testosterona, sustancias involucradas en que sintamos mayor deseo sexual. Sin embargo, debes de tomar en cuenta que el sexo no resolverá todos sus problemas de pareja.

SEXO CON UN AMIGO CON DERECHOS

Uno de las ventajas es que no existen reclamos, no hay un compromiso formal y ambos lo disfrutarán al máximo. Otra de las ventajas de este tipo de relaciones es que te ayudan a descubrir lo que te gusta y lo que no, siempre y cuando haya confianza con el amigo en cuestión y ambos estén dispuestos a experimentar nuevas cosas.

SEXO CON ALGUIEN MAYOR QUE TÚ

Un hombre con más experiencia te puede enseñar varias cosas, un hombre mayor puede tener más experiencia y compensar la disminución de su rendimiento con juegos eróticos más prolongados, creativos y satisfactorios. Si quieres experimentar es una buena opción.

SEXO CONTIGO

Te puedes dar placer, todo es cuestión de que te animes y te ayudes con tus manos o con algún juguete. La masturbación es fuente de placer, autoconocimiento y autoestima. Te permite disfrutar sin depender de nadie, a tu manera, con tus ritmos, e identificar las mejores zonas de placer. Al conocer lo que te agrada, podrás guiar a tus futuras parejas.

